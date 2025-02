Nova Délhi poderia oferecer redução americana de tarefas de importação enquanto o líder indiano viaja para Washington

A Índia espera que várias tarefas aduaneiras decrescentes anunciem em seu recente orçamento anual, juntamente com reduções adicionais, para ajudar a aliviar a opinião do presidente dos EUA, Donald Trump, “Tarifa do agressor”, De acordo com relatórios sobre a mídia local.

A reunião bilateral do primeiro -ministro indiano Narendra Modi com Trump colocará tarifas na agenda nesta semana, e Nova Délhi preparou folhas detalhadas de fatos sobre os deveres importados existentes sobre os principais produtos industriais americanos que foram exportados para a Índia, informou a mídia indiana.

Na véspera da visita de Washington, Modi expressou otimismo e afirmou que visitaria a oportunidade de atualizar para sucessos passados ​​e criar um caminho para uma cooperação adicional, com foco em setores como tecnologia, comércio, defesa, energia e resistência da cadeia de suprimentos.

Segundo hindu, Nova Délhi pode considerar uma redução adicional de importações “Itens de nós ocupações”, incluindo padarias, que são cultivadas principalmente no sudoeste dos Estados Unidos. O governo indiano espera que as concessões possam ajudar a aliviar a atitude de Trump sobre a Índia marcada por um agressor tarifário. O melhor consultor econômico de Trump, Kevin Hassett, marcou tarifas indianas em uma entrevista à CNBC na segunda -feira, chamando -os “Extremamente alto” IA “Barreira principal” para importar.

No recente orçamento federal para o próximo ano financeiro (início de abril), o governo indiano publicou uma série de medidas, como produtos de luxo que diminuíram a tarifa e as bicicletas importadas como a Harley Davidsons, em um esforço para sinalizar que essas taxas não são tão altas quanto percebido. De acordo com o Times of India, Nova Délhi tem “Preparou a terra” A moda é apontar Trump ao governo “confidencial” para a preocupação da Casa Branca.













Percebendo que a importação média de importações entrou em colapso ao longo dos anos, as autoridades que citaram o jornal disseram que, nas 30 primeiras importações dos EUA, que incluem petróleo, gás, diamantes e aviões, não é superior a 7,5%.

Depois de ser marcado com um “Principal agente comercial” Trump, que defendeu um aumento da compra de equipamentos de defesa americana, a Índia agora estava pensando em cortes tarifários em vários setores, incluindo eletrônicos, dispositivos médicos e produtos químicos, para fortalecer as exportações dos EUA e apoiar suas próprias ambições de produção doméstica, informou a Reuters, citando três funcionários do governo .

Antes da visita de Modi, Trump deve descobrir novos 25% das importações de aço e alumínio, juntamente com a retaliação da tarifa para outros produtos, que em breve entrarão em vigor. Na sexta -feira, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Vikram Misra, afirmou que Nova Délhi espera “Discussão intensa e permanente de tarifas”, reconhecendo o chamado de Trump por mais “Relacionamento comercial equilibrado”, com a Índia um ator significativo em um comércio global. Outro funcionário do governo disse que a CNBC TV18 que a maioria das importações americanas na Índia já está enfrentando tarifas baixas, com 6.000 das 8.400 linhas tarifárias abaixo de 100%.

Segundo dados do governo, a loja entre a Índia e os EUA excedeu US $ 118 bilhões em um fiscal 2023-2024, com a nação do sul da Ásia publicou um excesso de US $ 32 bilhões.