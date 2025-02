A morte da mulher grávida protesta em Rajouri da J&K; Sonda ordenada

Uma mulher de 28 anos morreu de complicações da gravidez durante o tratamento em um hospital em Jammu e no distrito de Rajouri, as autoridades.

No entanto, os manifestantes se dispersaram após o comissário de desenvolvimento do distrito adicional de Rajouri (ADDC), Raj Kumar Thapa, visitaram a cena e garantiram uma investigação magistral do tempo para determinar a causa de sua morte.

Karin Devi, esposa de Yash Pal, da vila de Mandir Gala, em Rajouri, entrou no Hospital da Faculdade de Medicina do Governo depois de desenvolver algumas complicações em seus sete meses de gravidez, o que levou à perda do feto, disseram autoridades.

A mulher a respirou pela última vez durante o tratamento por volta das 4 da manhã e, mais tarde, seus parentes se reuniram no hospital e iniciaram um protesto que alegou negligência médica pelos funcionários do hospital, disseram eles.

A polícia superior e os oficiais civis correram para o local com o Sr. Thapa anunciando uma investigação magistral do tempo na morte.

O ADDC também garantiu uma ação severa se a investigação indicasse negligência médica pelos médicos e pela equipe do paramédico, disseram autoridades.