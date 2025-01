A mudança: o dia do MLK e a inauguração do Trump colidem

O presidente eleito Trump se torna na segunda-feira o terceiro presidente a tomar posse no dia de Martin Luther King Jr.

A colisão dos dois eventos deixou nervosos os membros da comunidade dos direitos civis, em parte devido ao histórico de comentários inflamados de Trump.

Neste episódio de The Switch Up, Martin Luther King III, filho do falecido líder dos direitos civis, e sua esposa Arndrea Waters King compartilham como estão mantendo vivo o legado do sonho de King.

O reverendo Al Sharpton também anuncia um boicote “pacífico” ao estilo MLK Jr. a Washington.

Ouça acima.

A série de podcasts Switch Up, apresentada por Cheyanne M. Daniels do The Hill, explora a interseção entre raça e política por meio de conversas íntimas com importantes acadêmicos, defensores e legisladores de comunidades negras. ContinuarA mudançaemSpotify.

