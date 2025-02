A mulher é salva de atingir um acidente completo na estrada; Eles pegam um momento no vídeo

A mulher estava alguns centímetros para atropelar depois que ela perdeu o carro e a si mesma no lado dele em Braço para Norte, Santa Catarina (ao sul do Brasil). O acidente aconteceu na manhã de sábado (22 de fevereiro) e foi capturado por câmeras de segurança.

O veículo não controlado desabou em um pára -choques de um carro estacionado, que redirecionou sua trajetória e impediu o pedestre de bater.

O vídeo gravado mostra uma mulher que caminha pela avenida quando um carro fora de controle aparece de repente. O veículo colide com um carro branco estacionado, que causa RTA e termina do outro lado da Avenue. A mulher, assustada, consegue correr para a calçada e deixa um incidente.

O motorista do carro não sofreu as feridas e, de acordo com a polícia militar de Norte, não estava sob a influência do álcool durante o acidente. O conflito criou um grande choque entre aqueles que foram testemunhas, mas felizmente ninguém ficou ferido.

