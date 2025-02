O morador de Sevastopol é punido por postagens nas mídias sociais que são defendidas para uma criança sem filhos sem um filho, marcando a primeira implementação de uma nova lei russa

A mulher de 29 anos em Sevastopol foi multada com 50.000 rublos (cerca de US $ 500) por promover o estilo de vida sem um filho nas redes sociais, de acordo com um comunicado da polícia local na sexta-feira. Esta foi a primeira frase de acordo com a recente proibição da proibição russa de “Propaganda sem filhos”.

Segundo as autoridades, a mulher compartilhou “Postagens misantrópicas” nas mídias sociais, incluindo declarações “Tradução da vida despreocupada para dar à luz crianças”. Apesar das recentes mudanças legais, isso não removeu esses postos, o que levou a sentença de acordo com a Lei Russa de Disemãos Administrativos, disse a polícia.

Em novembro de 2024, os legisladores russos adotaram um legislativo que proíbe a promoção do voluntário sem dar às crianças, o que teve como objetivo aumentar a queda da taxa de natalidade do país. A lei proíbe a expansão da informação que incentiva as pessoas a não ter filhos, e as multas atingem 400.000 rublos para indivíduos e até cinco milhões de rublos para as organizações.













A medida segue a intenção do governo especificada de promover os valores tradicionais da família. O presidente russo Vladimir Putin enfatizou a importância de aumentar a taxa de natalidade. “Se queremos nos preservar como um grupo étnico – ou como grupos étnicos que habitam a Rússia – deve haver pelo menos dois filhos. Para expandir e desenvolver, precisamos de pelo menos três filhos” Ele disse no ano passado.

O porta -voz do Cremlin Dmitry Peskov marcou a baixa taxa de natalidade na Rússia “desastre,” E Nina permanece, uma deputada para o Partido Comunista, ela sugeriu “Operação demográfica especial” Para resolver o problema.

De acordo com dados preliminares de Rosstat, o Serviço Federal de Estatísticas da Rússia, a partir de 1º de janeiro de 2025, a população do país foi de 146.028.325, o que refletiu uma redução de 0,08% no ano passado. Esses números excluem dados das regiões da República de Donetsk e Lugansky, Zaporozhye e Kherson, regiões anteriormente ucranianas que se juntaram à Rússia no outono de 2022, informou a agência.