A mulher que desapareceu durante o incêndio no Glodok Plaza era caixa de uma boate

Jacarta — O grande incêndio que atingiu o Glodok Plaza, no oeste de Jacarta, na noite de quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, está agora entrando em uma nova fase. Além de lidar com o impacto do incêndio, os bombeiros também estão trabalhando duro para encontrar uma mulher que estava desaparecida.

Leia também: BPBD: 8 trabalhadores presos no Glodok Plaza foram tratados por uma equipe médica

O chefe de operações do Serviço de Bombeiros e Resgate do Oeste de Jacarta (Sudin Gulkarmat), Syarifuddin, confirmou que uma equipe especial foi formada para realizar a busca.

“Recebemos um relato da família da vítima de que uma mulher que trabalha como caixa em uma das casas noturnas do Glodok Plaza não foi encontrada. “A família dela veio se apresentar às 03h00 WIB”, disse Syarifuddin quando encontrado no local na quinta-feira. , 16 de janeiro de 2025.

Leia também: BPBD Jakarta confirma que o incêndio no edifício Glodok Plaza foi extinto

 Bombeiros apagam incêndio no Glodok Plaza

Syarifuddin acrescentou que duas equipes de busca foram enviadas para priorizar esta missão. “Dividimos nossas tarefas em duas equipes, cada uma com oito pessoas. “Esta equipa concentra-se na procura de potenciais pontos que sejam suspeitos de serem a última localização da vítima”, explicou.

Leia também: Segundos depois do incêndio no Glodok Plaza, acredita-se que o incêndio tenha vindo de uma antiga boate

As equipes de resgate enfrentam vários desafios no campo. A estrutura do prédio ficou danificada pelo incêndio durante mais de 10 horas, dificultando o acesso a diversas partes do prédio. Além disso, as altas temperaturas e o potencial de detritos aumentam os riscos de segurança para as equipes de busca.

“Temos que ter cuidado ao entrar no local porque o estado do prédio é instável. “Nosso objetivo atual é garantir a segurança da equipe durante a busca pelas vítimas”, disse Syarifuddin.

No entanto, enfatizou que os esforços de busca continuarão até que seja obtida a confirmação do paradeiro da mulher dada como desaparecida.

Sabe-se que o incêndio no Glodok Plaza ocorreu na tarde desta quarta-feira, 15 de janeiro. As chamas consumiram rapidamente o prédio do shopping.

No processo de extinção, que durou até 10 horas, participaram 45 caminhões de bombeiros de diversas áreas de Jacarta. Em detalhes, 29 unidades do oeste de Jacarta, 6 unidades do centro de Jacarta, 4 unidades do norte de Jacarta e uma unidade do sul e leste de Jacarta. Além disso, quatro unidades do Serviço DKI Jakarta Gulkarmat também foram implantadas.

“Estamos trabalhando de forma otimizada com a equipe e os equipamentos existentes. “Ontem nosso principal objetivo era extinguir o incêndio e evitar que ele se espalhasse para os edifícios próximos”, disse Syarifuddin.