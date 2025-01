A mulher “termina” devido ao assédio do marido e às ladas no distrito de Anakapalli, diz a polícia

Segundo os relatos, uma mulher de 28 anos terminou sua vida sem ser capaz de enfrentar o assédio de seu marido e em -laws, na vila de Vedaraparthi sob Kasimkota Mandal, no distrito de Anakapalli, em 28 de janeiro. O incidente veio à tona em 29 de janeiro, depois que a polícia registrou um caso, após uma queixa dos parentes da vítima.

De acordo com a polícia de Kasimkota, Mum casou -se com P Kripa Sagar em 2019. Nos últimos meses, Kripa Sagar, juntamente com seus pais e irmã, supostamente perseguiram a soma para trazer dote adicional. Incapaz de enfrentar assédio, a mulher terminou a vida. A polícia de Kasimkota prendeu os quatro membros da família na quinta -feira e os enviou em detenção pré -julgamento. Aqueles que estão com problemas podem entrar em contato com a linha de ajuda. 100.