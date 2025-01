A mulher transexível exige Trump por um plano para transferi -la para a prisão de homens

Uma mulher transgênero presa processou o governo Trump no domingo, desafiando uma ordem executiva que exige que o Gabinete Federal de Prisões (BOP) afirme o gênero.

A ordem, que Trump assinou em 20 de janeiro durante suas primeiras horas no cargo, reconhece apenas dois sexos, homens e mulheres, e impede amplamente os dólares do governo de gastar sobre o que seu governo chama de “ideologia de gênero”.

A ordem, que se compromete a proteger as mulheres e restaurar a “verdade biológica ao governo federal”, proíbe explicitamente prisões e centros de detenção de mulheres de presos transgêneros. Tarefa que o advogado de entrada de que a BOP está em conformidade com a ordem e garante que os fundos federais não sejam gastos “por qualquer procedimento médico, tratamento ou medicamento para formar o aparecimento de um preso ao do sexo oposto”.

A Bop revisou seu manual criminal transgênero em 2022, restaurando as diretrizes instituídas pela primeira vez sob o ex -presidente Obama, que exige que as prisões federais considerem a segurança das pessoas trans, decidindo onde as abrigam e usando os nomes e pronomes escolhidos da Transf.

Durante o primeiro mandato de Trump, as pessoas trans em prisões federais permaneceram apenas em seu sexo no nascimento, embora a atenção afirmada pelo gênero também estivesse disponível para alguns prisioneiros trans durante esse período.

Em Uma demanda federal Arquivo No domingo, em Massachusetts, a demandante Maria Moe, um pseudônimo usado em apresentações judiciais em vez de seu nome real, argumenta que a ordem executiva de Trump viola as quinta e oitava alterações da Constituição e evita os processos de regulamentação federal necessários.

“A ordem é direcionada diretamente aos americanos transgêneros ao tentar negar -lhes o reconhecimento legal sob a lei federal e destacá -los de proteções legais de longa data”, diz a denúncia, apresentada pelos defensores e defensores legais do GLBTQ, o Centro Nacional de Direitos da Lésbica e A Lei de Lowenstein Sandler LLP.

A demanda de Moe argumenta que “o momento, o conteúdo e o contexto” da ordem executiva de Trump mostram que ela foi motivada pelo “humor discriminatório”, em vez de qualquer propósito do governo legítimo.

Moe saiu como transgênero no ensino médio e começou a tomar hormônios para tratar sua disforia de gênero aos 15 anos. “Ela é reconhecida, aceita e tratada como mulher por seus colegas de classe, seus amigos, sua família próxima”, segundo a demanda.

Moe, que não tem uma história disciplinar violenta, nunca ficou em um centro masculino e, até este mês, seu sexo apareceu como “mulher” nos registros de Bop.

Em 25 de janeiro, os mesmos registros identificaram seu sexo que “homem” devido à ordem executiva, de acordo com a demanda de domingo. Mais tarde, a equipe da prisão mudou Moe para uma “unidade habitacional especial” da população em geral da instalação de mulheres onde elas o alojaram. O nome da instalação é escrito nas apresentações judiciais.

As autoridades da BOP disseram a Moe que em breve a transfeririam para uma prisão para homens, uma medida que não pode ser desafiada devido à ordem executiva.

O Departamento de Justiça não retornou imediatamente um pedido de comentários.

Fonte