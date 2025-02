A mulher vítima de Begal em Konawe morreu depois de sofrer oito facadas

Konawe, vivo – Uma mulher com as iniciais da SR tornou -se vítima de sequestro na praia de Tombawatu, o distrito de Kapoial, Konawe Regency, a sudeste de Sulawesi. No incidente, ele sofreu oito facadas de armas afiadas.

Depois de alguns dias de tratamento, SR exalou o último suspiro no Hospital Bahteramas, na cidade de Kendari, na sexta -feira (14/02/2025).

O incidente de seqüestro ocorreu no sábado (2/2/2025) quando Sr estava na praia com sua namorada, A. O agressor, um homem com o R (33) inicial, foi de repente e ameaçou com armas afiadas. Ele até vincula brevemente A. Felizmente, conseguiu escapar para encontrar ajuda, apesar de ter que deixar o SR em cena.

 Os autores foram segurados depois de segurar uma mulher em Konawe.

Quando ele voltou com os moradores, os autores fugiram, enquanto SR foi encontrado em uma condição sangrenta. Em sua declaração antes de ele morrer, Sr.

Kasat Reskrim Konawe, Akp Abdul Azis Husein Lubis A polícia revelou que R escapou para a regência de Kolaka depois de realizar a ação. No entanto, graças à cooperação da equipe de Buser da investigação criminal de Konawee, da delegacia de polícia de Oneembute e da delegacia de Bondoala, os autores foram presos na delegacia de Onembute na quarta -feira (2/2/2025).

“Os autores foram presos na delegacia de Onebute e foram imediatamente levados à polícia regional de Mako Konaowe para um exame mais detalhado”, Akp Abdul Azis (14/02/2025) na sexta -feira.

Embora ele tenha garantido, R ainda não está insistindo em não admitir suas ações, apesar de a polícia ter embolso uma série de evidências.

Além disso, os resultados do interrogatório revelam que R é um criminoso repetido que acaba de estar em liberdade condicional. “Os autores já haviam sido presos por matar uma mulher que era sua própria vizinha em 2019. Ele foi libertado apenas em dezembro de 2024 com uma liberdade condicional”, explicou.

Atualmente, R foi preso na delegacia de Konawee para se submeter a mais procedimentos legais. (Erdikari/TvOne/Kendari)