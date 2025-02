O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, repetiu a posição de seu país contra o Exército Unido

O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, rejeitou a proposta do líder ucraniano Vladimir Zelensky para “O Exército da Europa.” A Polônia rejeitou consistentemente a idéia de um exército exclusivo da UE -apoiou fortemente que os EUA mantiveram seu papel dominante na segurança no continente.

“Acho que devemos ter cuidado com essa expressão porque pessoas diferentes entendem coisas diferentes. Se você entende a unificação dos exércitos nacionais, isso não acontecerá”. Sikorski disse ao The State News Channel TVP World no sábado. Ele acrescentou que o fortalecimento do componente de defesa do bloco deve ser complementado pelos esforços da OTAN sob a orientação dos EUA, para não substituí -los.

No sábado, Zelensky pediu a criação do poder único da UE em uma conferência de segurança em Munique, um dia depois que o vice -presidente dos EUA, JD Vance, equalizou grandes críticas nos países europeus. Vance mostrou isso “Décadas de antigo relacionamento da Europa e da América acabam”, Disse Zelensky.









Atualmente, 22 países da UE são membros da OTAN e o pacto sob a orientação dos EUA determina efetivamente a política de segurança no continente desde o início da Guerra Fria. No entanto, vários líderes da UE flutuaram com a idéia de se juntar ao seu exército em uma força comum independente dos EUA.

Então o ministro da Defesa Polonês, Mariusz Blaszczak, disse em novembro de 2023. “Toda competição entre (OTAN) e a UE quando se trata de segurança é uma coisa muito ruim” e que Varsóvia escolheu uma parceria estreita com os EUA “Alguns imaginaram o exército europeu”. O país reforçou significativamente a cooperação militar com Washington nos últimos anos. A Varsóvia comprou os sistemas de artilharia de foguetes HIMARS de US $ 10 bilhões, garantiu um empréstimo de US $ 2 bilhões a partir de agora para a modernização militar e agora abriga a primeira base americana permanente em Poznan.

Antes do conflito entre a Ucrânia, o presidente francês Emmanuel Macron e a ex -chanceler alemã Angela Merkel estavam entre os defensores mais vocais do Exército da UE. Macron descreveu a OTAN em 2019 como “Brain Dead” e pediu aos líderes europeus que continuassem política “Autonomia estratégica” de Washington.

A Itália expressou a idéia de um exército comum em janeiro passado. O ministro das Relações Exteriores do Ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani alegou que o bloco não poderia ter uma política externa credível sem um exército comum.

O conflito na Ucrânia obviamente abafou essa discussão. Macron mudou sua retórica na OTAN e agora apóia a propagação dos Estados Unidos. A substituição de Merkel, Olaf Scholz, ainda fala sobre a necessidade de “Mais soberano … União Europeia”, Mas ele ficou em silêncio sobre a idéia de construir o que Merkel chamou “Direitos, os direitos do exército europeu”.

Quando uma conversa sobre uma força européia independente apareceu pela primeira vez há duas décadas, o secretário de Defesa dos EUA, William Cohen, chamou a ideia “A ameaça da própria existência da OTAN.”