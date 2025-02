A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, fica empolgada com seus dias ‘final’

A namorada de Liam PayneAssim, Kate CassidyRecentemente, abriu sobre a morte do membro de One Direction, três meses após a perda chocante. O cantor de 31 anos morreu em 16 de outubro de 2024, depois de cair da varanda do Hotel Casasurmo, onde ficou na Argentina. Após o desaparecimento de Payne, houve muitos tributos sinceros dos fãs e amigos do cantor nas redes sociais.

É isso que Cassidy apareceu para compartilhar sobre seu parceiro falecido, bem como como ela está lidando com a trágica perda.

O que Kate Cassidy disse sobre Liam Payne?

A personalidade da Internet e a namorada de Liam Payne sentaram -se recentemente para uma conversa e conversaram sobre o desaparecimento do cantor. Kate Cassidy estava presente com ele enquanto estava de férias em Buenos Aires, Argentina, e ficou no Hotel Casasur em outubro de 2024. No entanto, ela voltou para a Flórida antes do infeliz incidente com a cantora.

Ao discutir isso com O solCassidy disse: “Ele tinha uma responsabilidade, tínhamos uma responsabilidade. Tínhamos nosso cachorro e, obviamente, nunca pensei que esse evento acontecesse. Tivemos nossas próprias vidas separadas: não foi a primeira vez que viajamos separadamente. Eu nunca pensei que isso teria acontecido, o que seria como ele fez. “Além disso, ele disse que a morte de Payne ainda não é completamente real” com ela.

Cassidy também revelou que aprendeu sobre a morte de One Direction Singer de um amigo dele. Ela lembrou: “Eu estava em nossa casa com nosso cachorro, movendo Tiktok e um dos amigos de Liam me chamou. Eu não acreditei no começo. Eu pensei que era apenas um boato. Ou algo que alguém inventou apenas para obter pontos de vista. Sinto que bloqueei completamente. Quando descobri oficialmente que as notícias eram verdadeiras, senti -me entorpecido. Eu tentei chamá -lo.

Elogiando a personalidade de Liam Payne e chamando -o de alma gêmea, sua namorada Kate Cassidy também compartilhou como a vida agora seria difícil de navegar sem ele ao seu lado. O casal ficou juntos por dois anos antes da morte do cantor em 2024. Além disso, Payne e Cassidy estavam ativos nas redes sociais, compartilhando instantâneos de suas férias no Snapchat antes da tragédia.