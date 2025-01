A narrativa da pesquisa de Delhi não é roti, kapdaa, mas makaan – The Hindu

A reabilitação de moradores de favelas tornou-se um dos pontos focais da votação da Assembleia de Delhi.

O BJP, em oposição, está a receber o crédito pela construção de apartamentos nas secções economicamente mais fracas (EWS) em Ashok Vihar e Kalkaji no âmbito do projecto de redesenvolvimento in situ de favelas (ISSR) do Centro.

Por outro lado, o Partido Aam Aadmi (AAP), no poder, está empenhado em serviços como água potável, cuidados de saúde, saneamento e educação.

De acordo com o censo de 2011, a população das favelas de Delhi era de 17.85.390.

Assumindo a liderança, em 7 de janeiro, poucos dias antes do anúncio da pesquisa, o primeiro-ministro Narendra Modi inaugurou 1.675 apartamentos EWS nos Swabhiman Apartments em Ashok Vihar. Num evento, Modi disse: “O mundo sabe que Modi nunca construiu uma casa para si mesmo, mas nos últimos 10 anos construímos mais de quatro milhões de casas para os pobres”.

Dirigindo-se a uma reunião de centenas de moradores de favelas no Estádio Jawaharlal Nehru no sábado, o Ministro do Interior da União, Amit Shah, prometeu que se o BJP chegar ao poder, todos os moradores de favelas receberão uma casa. “Prometemos construir um templo para Ram Lalla e cumprimos. Construímos banheiros e Modi ei forneceu habitação aos pobres do país. (Convocador Nacional da AAP, Arvind) Kejriwal ei Ele não fez isso. E agora este é Modi ei Garantia: o BJP dará casas a todos os moradores de favelas do país”, afirmou.

O manifesto do BJP para as eleições para a Assembleia de Deli em 2020 também prometeu casas ‘pucca’ a todos os residentes de Deli até 2022.

Antes do anúncio das eleições de 2025, o BJP realizou uma campanha de sensibilização nas favelas. Os seus líderes seniores e trabalhadores do partido passaram uma noite em mais de 250 bairros de lata em Deli para discutir os seus problemas e procurar sugestões de soluções.

‘Irrealista’

Qualificando a garantia do BJP de “irrealista”, o chefe da AAP, Arvind Kejriwal, respondeu dizendo: “Ao ritmo a que o Primeiro-Ministro está a inaugurar apartamentos antes das eleições, que é de 4.700 casas em cerca de cinco anos, o BJP cumprirá a sua promessa de habitação para tudo em aproximadamente 200 anos, Delhi tem cerca de 4 lakh aglomerados de favelas onde vivem 15 lakh pessoas.

Modi inaugurou 3.024 apartamentos EWS na extensão Kalkaji em novembro de 2022, semanas antes da pesquisa da Corporação Municipal de Delhi (MCD).

Kejriwal afirmou que as pessoas que vivem em apartamentos Kalkaji EWS dizem que seria melhor viverem em bairros de lata. “As chamadas casas permanentes são piores que o inferno. Lá não tem esgoto, não tem água potável, nada. A situação é horrível para quem vive em Kalkaji”, alegou.

A AAP afirmou ter melhorado “a vida dos moradores de bairros degradados” através da instalação de canos de esgoto, construção de estradas, fornecimento de electricidade gratuita e garantia de abastecimento contínuo de água. “Ninguém se importava com as colônias de JJ. Só depois de chegar ao poder é que proporcionaremos às pessoas serviços públicos e melhores condições de vida”, disse Kejriwal.

No seu último ataque no domingo, Kejriwal desafiou Shah a retirar todos os casos contra pessoas que vivem em ‘jhuggis’ e a reassentar os deslocados no prazo de 24 horas, prometendo não disputar as eleições se o BJP cumprir.

“Não concorrerei às eleições se Amit Shah retirar todos os processos contra moradores de bairros degradados ou pessoas deslocadas. Se o BJP falhar, lutarei e servirei de escudo para os moradores das favelas. Vamos ver quem os destrói”, disse Kejriwal.

fator banheira

Para os moradores de bairros degradados reabilitados, as novas habitações levantaram novos problemas que agora são mais importantes.

Vários moradores afirmaram que embora tenham telhado permanente, não estão habituados a viver num espaço pequeno de 25 metros quadrados.

Nas favelas, muitos moradores possuíam quiosques que ofereciam alimentos, verduras e outros bens de primeira necessidade, que eram sua fonte de renda. No entanto, eles não conseguiram operar esses negócios devido ao espaço limitado e à perda de receitas.

Maya Yadav, 40 anos, que mora com sua família de quatro pessoas no apartamento EWS em Kalkaji, disse O hindu que a casa não estava em boas condições quando se mudaram. Apontando para as paredes verdes com pássaros pintados e dois berços, ele disse: “Investimos nossas economias suadas para deixar este apartamento bonito… mas o que podemos fazer em relação ao espaço e à filtragem da água?”

Minal Sarkar, 70 anos, disse que sua família de nove pessoas de alguma forma conseguiu sobreviver nas favelas. “Está ficando mais difícil à medida que as crianças crescem e precisam de seu próprio espaço.”

Anil Kumar, 39 anos, que trabalha como executivo de entregas, disse que as favelas estão cheias de estabelecimentos comerciais. “Aqui (na sociedade EWS) não há lojas nem oportunidades de emprego.”

Kumar disse que a insegurança no emprego e a inflação são o que mais importa para ele.

Outro morador, Jamir Yusuf, carpinteiro de profissão, dividiu seu apartamento em uma loja de móveis e uma casa. «A casa só parece boa por fora. Não há espaço para minha família”, disse o homem de 45 anos.

Para Yusuf, emprego e inflação serão os critérios na hora de votar.

Uma mulher de meia idade que não quis ser identificada disse que os apartamentos trouxeram novos problemas.

“As pessoas são as mesmas, mas os problemas são novos. Não temos espaço para secar roupas. Muitos moradores se opõem a amarrar cordas fora do apartamento para secar roupas. No inverno fica mais problemático”, reclamou.