A Netflix cancelou a 2ª temporada do American Primeval ou a renovou?

Fãs de Netflix primitivo americano Estamos aguardando ansiosamente atualizações sobre seu futuro. A série segue mãe e filho escapando de seu passado enquanto criam uma família no duro oeste americano. Os espectadores estão curiosos sobre as perspectivas da 2ª temporada. Será renovada ou já acabou?

Aqui estão as últimas notícias sobre a 2ª temporada do American Primeval.

A 2ª temporada do American Primeval foi cancelada ou renovada?

A Netflix não renovou nem cancelou American Primeval para a 2ª temporada.

American Primeval fez sua estreia exclusiva na Netflix na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. O programa apresenta um total de seis episódios, todos lançados no mesmo dia para exibição compulsiva às 3h ET e 12h PT. As assinaturas da Netflix começam em US$ 6,99 por mês, com uma opção sem anúncios disponível por US$ 15,49 mensais.

Produzido pela Film 44 e Grand Electric, American Primeval, desenhado por Mark L. Smith e dirigido por Peter Berg, tem uma classificação impressionante de 7,6 na IMDb. No entanto, a Netflix ainda não forneceu nenhuma atualização sobre a renovação ou cancelamento de uma segunda temporada.

Os criadores de American Primeval conceberam o programa como uma série limitada, pretendendo que terminasse após uma única temporada. No momento, a Netflix não emitiu nenhum comunicado oficial sobre a extensão da série. Embora seja raro que séries limitadas recebam temporadas subsequentes, as métricas de audiência dos episódios atuais podem influenciar decisões futuras.

Esta série leva os espectadores a uma intensa jornada pela luta pelo domínio no oeste americano, destacando os violentos confrontos entre religião e cultura. Situado no Velho Oeste do século 19, explora temas de sobrevivência, vingança e as duras realidades que moldaram os primeiros Estados Unidos. A mostra apresenta um retrato corajoso e cheio de ação da paisagem selvagem, incorporando verdadeiramente a essência de uma época sem lei.

O elenco inclui Taylor Kitsch, Saura Lightfoot-Leon, Jai Courtney, Kim Coates, Shea Whigham, Betty Gilpin e Dane DeHaan, entre outros.

Todos os episódios de American Primeval agora estão sendo transmitidos pela Netflix.