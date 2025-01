A Netflix está cancelando ou renovando a 3ª temporada de The Night Agent?

Você está ansioso para saber se O agente noturno A 3ª temporada foi renovada ou cancelada? Esta emocionante série dramática de ação da Netflix gira em torno de um agente do FBI que recebe uma ligação que o leva a uma perigosa conspiração envolvendo uma toupeira dentro da Casa Branca. Com a forte base de fãs do programa, os fãs estão perguntando ansiosamente se mais temporadas estão a caminho.

Então, há uma terceira temporada? Aqui você encontrará todas as informações mais recentes sobre o Night Agent e seu futuro.

The Night Agent foi cancelado ou renovado para a 3ª temporada?

A Netflix já renovou a 3ª temporada do Night Agent, antes do retorno da 2ª temporada em 2025.

A produção da 3ª temporada de The Night Agent começou oficialmente. As filmagens começaram inicialmente em Istambul e logo depois também em Nova York. Se a produção continuar dentro do cronograma, os telespectadores podem esperar a estreia da nova temporada no início de 2026.

O criador Shawn Ryan compartilhou esta atualização emocionante com Netflix Tudum. Ele destacou a dedicação e o trabalho árduo da equipe na 3ª temporada para seus queridos telespectadores. “Estamos muito entusiasmados para que nossos fãs possam ver a 2ª temporada de The Night Agent no início de 2025, e trabalhamos duro para escrever a 3ª temporada para entregar mais aventuras noturnas de ação de Peter Sutherland ao nosso público fanático”, disse ele. ditado.

Esta emocionante série dramática de espionagem é baseada no romance de Matthew Quirk. Segue Peter Sutherland, um agente de baixo escalão do FBI que trabalha no porão da Casa Branca. Seu chato trabalho de supervisionar uma linha telefônica de emergência sofre uma reviravolta dramática quando o telefone toca uma noite. Isso o levou a uma perigosa conspiração envolvendo um espião do governo dos EUA. Juntando-se à Diretora de Tecnologia Rose Larkin, procure a verdade enquanto evita inimigos poderosos.

A 3ª temporada contará com uma lista de atores que retornaram, incluindo Gabriel Basso, David Lyons, Jennifer Morrison, Stephen Moyer, Genesis Rodriguez, Callum Vinson e Suraj Sharma.