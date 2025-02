“A noite passou em silêncio, o papa descansou.” Isso foi comunicado pela sala de imprensa do Vaticano.

Ansiedade pelo papa. Pontiff superou um de seus dias de hospitalização na Universidade Holiclínica, que começou em 14 de fevereiro, ontem.

“As condições do Santo Padre continuam sendo críticasPortanto, como foi explicado ontem, O papa não está fora de perigo“O boletim médico se espalhou ontem à noite na sala de imprensa do Vaticano. Esta manhã, o Papa Francisco ”introduziu a crise respiratória da entidade asmadora estendida ao longo do tempo, o que também exigiu a aplicação de oxigênio com riachos altos. Enfatizou “inserção de destino”, ou seja, a falta de plaquetas “, associada à anemia, que exigia administração de Rectsfusions”.

“O Santo Padre ainda está alerta e passou um dia em uma cadeira, embora mais sofrimento do que ontem”, é explicado ainda mais. E “no momento o prognóstico é reservado”.

A nova asma e a crise respiratória, bem como a formação de placas e anemia, com a necessidade de transfusões de sangue, exigem a interpretação dos médicos de sua origem e como ainda modular a terapia contínua contra a pneumonia bilateral.

A nova asma e a crise respiratória, bem como a formação de placas e anemia, com a necessidade de transfusões de sangue, exigem a interpretação dos médicos de sua origem e como ainda modular a terapia contínua contra a pneumonia bilateral.

Também afeta a maneira explícita, pois as condições “críticas” do papa são marcadas, reafirmando que não está “fora de perigo”, enfatizou seu ser “mais sofrimento”, e certamente não o fato de os médicos reservarem um prognóstico. Em suma, as preocupações que ela se foi hoje não estão escondidas.

Enquanto isso, ele estará no segundo domingo consecutivo e, por razões aparentes, Angelus do papa será expandido apenas por escrito. As expectativas e as esperanças de muitos crentes devem ficar desapontadas, incluindo várias hoje em Gemelli, que queriam vê -lo ignorando -o do apartamento para o décimo andar para liderar a oração mariana do domingo. Essa outra maneira, é claro, era preferida, que mantém o papa em uma fase extrema fina e na qual é necessária a maior atenção.

O papa foi bom ontem à noite, mas hoje a situação se deteriorou em várias frentes. Além da nova avaliação médica a ser realizada, agora será necessário esperar vários dias para entender o efeito e a eficácia das terapias, em uma infecção que é uma Au 88 -Year “polimikrobiana”.

A hospitalização foi dita ontem, não será capaz de durar pelo menos na próxima semana, mas talvez até mais. E no futuro, muitos aspectos deverão ser levados em consideração, incluindo o fato de que, na erradicação da pneumonia, tais “situações crônicas” permaneceriam, ou seja, bronquiectasias com bronquite asmática, cujas infecções agudas eram de países férteis.

Além de Angelus, que será lançado amanhã, Homily That Mons. Rino Fisichella, uma previsão dos DiCasters para evangelização e um delegado para a Organização do Ano Sagrado, lerá em uma missa em San Pietro para o Jubileu dos Deacos, com uma regulamentação de 23 novos diáconos, que o papa ainda deseja para chegar seu mandato. E hoje foram anunciadas quatro reuniões de Francesco (assinadas não hoje, na qual o dia para o papa era pelo menos estressante): cartão. Kazimierz Nycz como seu enviado especial para comemorar em Gniez, Polônia e três bispos no Senegal, Níger e Argentina.

Enquanto isso, existem nos campos que chegaram ao campo hoje para manter o papa, no campo. , “Vozes não controladas” e “Comentários fora do lugar”. O prefeito DiCastery para a doutrina da fé, o cardeal Victor Manuel Fernández, referência teólogo bergoglia, entrevistado pelo jornal argentino La Nación, diz que “não faz sentido que alguns grupos pressionem o corte. Deixe -o várias vezes nos últimos anos, e isso só pode ser uma decisão completamente gratuita do santo pai de ser válido ”. E ele acrescenta: “Não vejo um clima preliminar, não vejo mais sobre um possível sucessor do que um ano atrás”.

Casa Branca, oramos pelo papa, Trump é atualizado



Donald Trump “atualizado” sobre a saúde da saúde do papa: “Oramos” por ele. O porta -voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse isso.

