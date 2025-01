A nova ponte sobre Cooum em Thiruverkadu está quase concluída

Os residentes de Thiruverkadu em breve poderão acessar a estrada Mount Poonamallee-Avadi mais rapidamente, enquanto o Departamento de Estradas de Rodagem está trabalhando para concluir uma nova ponte de 17 metros de largura com seis vãos sobre o rio Cooum. A ponte servirá não só os motoristas, mas também os pedestres, pois possui ciclovias e caminhos para pedestres em ambos os lados.

M. Venkatesh, proprietário de um salão de casamentos próximo, disse que, uma vez inaugurada, a ponte proporcionaria melhor conectividade a vários templos importantes na área, incluindo o templo Devi Karumariamman e o templo Vedapureeswarar. “Esses templos agora estarão a uma curta distância do Monte Poonamallee – Avadi Road. Anteriormente, as pessoas tinham que viajar 4 km para chegar ao templo deste lado. Esperamos apenas que a ponte tenha manutenção e iluminação adequadas para que também possa ser utilizada à noite.”

As obras da ponte de 300 metros de comprimento começaram em 2021, mas tiveram de ser suspensas devido ao confinamento. “Como se trata de uma ponte sobre um rio, tivemos que esperar durante as monções e depois também que o nível da água baixasse para retomar as obras. A gente desviava a água para o outro lado para poder fazer a obra”, explicou um engenheiro ligado à obra. As obras de pintura e elétrica estão em fase de conclusão. A mediana também está recebendo seus retoques finais. A sinalização está sendo consertada e marcações nas estradas estão sendo feitas.

A ponte foi construída a um custo de ₹ 19,48 milhões, que inclui ₹ 7 milhões gastos na aquisição de terrenos para o projeto. Uma estrada de baixo nível que inundava sempre que chovia muito foi desmantelada e esta ponte foi erguida no mesmo alinhamento. Foram habilitadas vias para pedestres e ciclovias, pois seu número é bastante grande na área. Durante a hora de ponta, pelo menos 250 bicicletas percorrem essa estrada e é provável que 500 a 600 peões utilizem a ponte.