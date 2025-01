A nova Yamaha MT-25 vem com muitas mudanças, esse é o preço

Jacarta – PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. (YIMM) anima mais uma vez o segmento nude sports com o lançamento do Novo Modelo Yamaha MT-25, parte da Família MT conhecida como “The Master of Torque”, o que coincide com o lançamento da última geração Yamaha R25. A Yamaha MT-25 oferece agora diversas melhorias baseadas em um design cada vez mais agressivo e futurista, com os recursos mais recentes.

Em termos de design, a última geração da Yamaha MT-25 apresenta uma mudança de aparência mais futurista, ao mesmo tempo que destaca vários detalhes agressivos. A inspiração para o design da nova Yamaha MT-25 adota muitos designs da MT-07, com destaque para a maior mudança encontrada na área traseira, que agora apresenta um novo design que torna a aparência da nova Yamaha MT-25 mais sólido. e conciso.

Seu caráter de moto Yamaha Hypernaked é ainda mais proeminente porque a carroceria ficou mais musculosa e elegante devido aos ajustes no assento, que ficou 6 mm mais fino e as tampas laterais também ficaram 8 mm mais finas. Esta atualização faz com que a nova Yamaha MT-25 tenha uma posição de pilotagem mais ergonômica, facilitando aos usuários um controle muito mais estável e ágil.

 A nova Yamaha MT25 foi lançada oficialmente na Indonésia Foto: VIVA.co.id/Muhammad Indra Nugraha

O mais recente design de farol da Yamaha MT-25 agora também parece mais agressivo e feroz graças ao projetor LED de toque, que pode produzir uma visibilidade de iluminação mais ideal, especialmente ao dirigir à noite com iluminação mínima, além de melhorar ainda mais os detalhes agressivos. na motocicleta.

“A Yamaha MT-25 de última geração do início deste ano, que vem com diversas melhorias, começando em termos de design, características e desempenho do motor, enfatizando ainda mais o seu caráter de moto Yamaha Hypernaked. usuários que desejam uma motocicleta grande”, disse Takaaki Hirama, vice-diretor de marketing da PT Yamaha Indonesia Motor Mfg em seu comunicado oficial, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.

O desempenho e a tecnologia do motor do novo modelo Yamaha MT-25 conta atualmente com os mesmos detalhes e especificações da Yamaha R25 de última geração, ou seja, injeção de combustível DOHC de 4 tempos, 8 válvulas e refrigeração líquida com tecnologia padrão Euro 5+. , que é capaz de produzir uma aceleração de condução responsiva com uma potência máxima de 26,4 kW/12.000 RPM e um torque máximo de 22,6 Nm/10.000 RPM.

 O mais recente Yamaha MT 25 é lançado oficialmente na Indonésia

Em relação às alterações nos componentes do motor, a Yamaha MT-25 também conta com os mesmos detalhes e especificações da Yamaha R25 de última geração, especificamente alterações na câmara de combustão, que é mais densa com uma taxa de compressão que se mantém em 11,6, um ar mais espesso. sistema de admissão Longo, o silenciador passou a ser equipado com 2 catalisadores e disponibilidade de sistema de tanque para acomodar vapores de gasolina.

Além disso, a Yamaha MT-25 agora também está equipada com uma embreagem assistida e deslizante que pode tornar a alavanca da embreagem muito mais leve quando puxada para mudanças rápidas de marcha e ao mesmo tempo funciona para evitar que a roda traseira escorregue ao fazer mudanças repentinas. mudanças sob certas condições. -certas condições.

Atualmente, a Yamaha MT-25 já utiliza velocímetro totalmente digital e está conectado diretamente ao aplicativo Y-Connect, que é capaz de exibir notificações de chamadas e mensagens na tela do velocímetro, além de informações sobre programas de manutenção periódica, registros de viagens e outros no smartphone de cada usuário. O display do velocímetro Yamaha MT-25 agora também está equipado com uma opção de exibição de menu multifuncional que pode fornecer informações de direção mais detalhadas.

 Velocímetro Yamaha MT-25 Foto: VIVA.co.id/Muhammad Indra Nugraha

Enquanto isso, recursos como o sistema de carregamento USB Tipo A agora também estão disponíveis em motocicletas e a qualidade da frenagem também foi melhorada com a presença do recurso Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS). A versão mais recente da Yamaha MT-25 está disponível apenas na variante ABS e tem duas variantes de cores, nomeadamente Midnight Black e Icy Grey, que custa IDR 63.500.000,00 (Recomendado On the Road Jakarta).