A Nova Zelândia deve “reiniciar” os laços das Ilhas Cook após o pacto da China, diz o ministro das Relações Exteriores

O ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, Winston Peters, disse na quarta -feira (19 de fevereiro de 2025) que seu país deve “reiniciar” seu relacionamento com o governo das Ilhas Cook depois que seu vizinho do Pacífico assinou acordos com a China sem consulta.

Em um discurso na Associação de Ciências Políticas da Ilha do Pacífico em Wellington, Peters disse que o tratamento opaco do Primeiro Ministro de Cook Brown com Pequim foi a última tentativa de provar os laços constitucionais com a Nova Zelândia.

“Embora a conexão entre o povo das Ilhas Cook e Nova Zelândia ainda seja resolutamente forte, atualmente enfrentamos desafios no governo para o governo”, disse ele.

“Precisamos restaurar o relacionamento do governo com o governo”.

O Cook Islands é uma nação autônoma e mantém uma associação livre com Wellington, compartilhando um chefe de direitos do Estado e da cidadania. Uma política externa independente é permitida, mas os dois países devem consultar sobre questões de segurança, defesa e política externa.

A visita de Brown a Pequim este mês resultou em uma associação estratégica com a China que abrange educação, economia, infraestrutura, pesca, gerenciamento de desastres e mineração de leitos marinhos.

Ele deixou os alarmes na Nova Zelândia devido às preocupações com a crescente presença da China na região e as possíveis ameaças à segurança nacional do país.

Enquanto o governo das Ilhas Cook publicou detalhes da Associação Estratégica, Peters disse que a Nova Zelândia não tinha visto vários memorandos de compreensão também assinaram com a China.

“O povo da Nova Zelândia e das Ilhas Cook permanecem, de hoje à noite, no escuro, para todos, exceto um dos acordos assinados pela China e pelos chefs na semana passada”, disse Peters.

O acordo de Brown com a China segue uma tentativa dos chefs de criar seus próprios passaportes e cidadania, uma proposta de que a Nova Zelândia disse que exigiria que as ilhas se tornassem completamente independentes.

Separadamente, Peters também abordou as tensões com Kiribati depois que seu governo cancelou uma visita planejada pelos funcionários da Nova Zelândia no curto prazo.

Kiribati também assinou uma série de acordos bilaterais com a China nos últimos anos.

Peters disse que Wellington cometeu mais de US $ 100 milhões na NZ (US $ 57 milhões) em ajuda ao país da ilha do Pacífico nos últimos três anos e precisava reavaliar como os fundos estavam sendo usados.