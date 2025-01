A NVIDIA sofre uma queda recorde de um dia nos valores de estoque

A distribuição lançou um desafio chinês para o domínio americano na indústria de IA

As ações da NVIDIA caíram na segunda-feira 17%, excluindo cerca de US $ 589 bilhões de sua capitalização de mercado e marcando a maior perda de um dia na história corporativa americana. Um declínio acentuado segue a preocupação com a crescente concorrência da empresa chinesa pela inteligência artificial da Deepseek.

Seluff fez parte de uma queda tecnológica mais ampla, na qual a Nasdaq é uma queda composta de 3,1%, que é o pior dia desde dezembro. As ações da NVIDIA foram fechadas no valor de US $ 118,58, que marcaram seu declínio mais significativo desde março de 2020. Durante os primeiros dias da Pandemia Covid-19. Segunda -feira também trouxe a Nvidia como a empresa de classe mundial mais respeitada, de US $ 2,9 trilhões, levando -a de volta ao terceiro lugar atrás da Apple e da Microsoft.

O outono foi lançado pelo lançamento da Deepseek de um código aberto R1, que afirma que a empresa estava vestida em apenas dois meses com uma fração dos custos exigidos por empresas com sede nos EUA como o Openi. Esse desenvolvimento fez perguntas sobre a sustentabilidade de alta consumo relacionada à IA, especialmente nas unidades de processamento gráfico da NVIDIA (GPU) que dominam o mercado de chips de AI.













Nvidia descreveu a inovação de Deepsek como “Excelente progresso da IA”, Mas ele alegou que esperava que a demanda por chips aumentasse, não reduzisse. “A conclusão requer um número significativo de GPU da NVIDIA e rede de alto desempenho”, “” O porta -voz da empresa disse em comunicado na segunda -feira.

Por trás da Nvidia, a venda se espalhou para outras empresas tecnológicas e de semicondutores. Broadcom observou que sua seção cai para 17%, excluindo US $ 200 bilhões em valor de mercado. As empresas de data center dependem amplamente dos chips da NVIDIA, como Oracle, Dell e Super Micro Computer, também sofreram uma queda acentuada de pelo menos 8,7%.

O presidente da Oracle, Larry Ellison, registrou um valor líquido de uma queda em US $ 27,6 bilhões, a maioria dos bilionários afetados, segundo a Forbes. O diretor executivo da NVIDIA, Jensen Huang, a riqueza pessoal caiu por US $ 21 bilhões, classificada como a segunda maior perda pessoal.













Nos últimos dois anos, ele fez um estoque de ações como uma Nvidia da Central Trust no mercado. As ações da NVIDIA subiram 239% sozinhas em 2023, incentivadas pela demanda de gigantes tecnológicos como alfabeto, alvo e amazon.

O mais recente desenvolvimento se deve à crescente tensão na corrida da AI -A -Ai China. Apesar dos limites de exportação dos EUA para os chips superiores, o Deepsek conseguiu alcançar um desempenho competitivo em comparação com o Openi O1, contando com a GPU do Spectrum Lower.

Os criadores de políticas americanas levaram em consideração a concorrência. O capitalista de risco David Sacks, que foi nomeado AI e consultor da Casa Branca de Kriptto, sob o presidente Donald Trump, pediu um foco renovado em inovações para enfrentar o progresso chinês.

“O sucesso da Deepseek mostra que a corrida da IA ​​será muito competitiva”. Sacks escreveu em X, persuadindo agora para evitar a complacência. Outro capitalista de risco do bilionário, Marc Andreessen, descreveu o desempenho de Deepseek como “Momento de Sputnik” para a tecnologia dos EUA.