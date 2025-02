A ONG apresenta o suprimento PIL em HC em busca do líder da presença da oposição na Assembléia

Uma organização não governamental, a Federação de Associações de Agricultores em Telangana, transferiu o Tribunal Superior de Telangana através de uma solicitação PIL que busca um endereço para garantir a presença do líder da oposição K. Chandrasekhar Rao na Assembléia.

No suprimento PIL, o peticionário queria que o HC direcionasse o Gabinete do Presidente da Assembléia e o Secretário do Legislativo que estabelece o processo para que o Lop comparecesse à Assembléia para “elevar a voz do povo”. O peticionário, o presidente da ONG, Sr. Vijaypal Reddy, pediu ao HC que ordenasse que o lop comparecesse à Assembléia ou renuncie a sua posição.

O peticionário declarou que, se o lop tivesse dificuldades pessoais para participar da assembléia, o HC poderá liderar o presidente que trabalha no BRS, KT Rama Rao, para substituir o lop por outra pessoa. A administração legislativa não é uma questão privada do LOP e do presidente que trabalha no BRS, disse o peticionário. O peticionário pediu ao HC que propor uma solução legal, invocando seus poderes judiciais adicionais, para garantir que o sistema de democracia envolvido no LOP servido corretamente. Ele também queria que o HC desenhasse o quadro lop no maior interesse do público.