O próprio homem no comando. No terceiro aniversário da guerra na Ucrânia e entrevistas com Emmanuel Macron na Casa Branca e outros líderes do G7 em videocrração, Donald Trump mostrou que sua linha para fechar o conflito não se compromete.

Com todo o respeito pela missão do presidente francês em Washington, o comandante -chefe explicou que, sem a assinatura de Kiev, o acordo mineral não pôde continuar, mas admitiu que a reunião com Macron era “um importante passo à frente em direção à paz na Ucrânia”. No entanto, a paz, estabelecida pelo presidente francesa, não pode ser um “rendimento” da Ucrânia: qualquer acordo repetido várias vezes, deve incluir garantias de segurança.

Nas mesmas lições nos Estados Unidos, os Estados Unidos reduziram a União Europeia votando com a Rússia contra a integridade territorial da Ucrânia. Uma dupla lágrima que é adicionada ao anúncio do presidente dos EUA, que também discute em entrevistas com Vladimir Putin sobre futuros acordos econômicos entre a Rússia e os Estados Unidos. A nota publicada por Trump sobre a verdade depois de uma videoconferência a pouco mais de uma hora com o G7 – sem um comunicado de imprensa final, pelo menos até o final da noite italiana – não poderia ser mais claro. “Todo mundo enfatizou que o objetivo é o fim da guerra, enfatizei a importância de um grande acordo mineral que esperamos assinar muito em breve”, disse Donald novamente claramente que Washington é uma prioridade “Ucrânia.

Para o presidente dos EUA, a assinatura do acordo “estava muito próxima”. No estúdio, sentado ao lado de Macron, o chefe da Casa Branca também alegou que a guerra na Ucrânia “poderia terminar em algumas semanas” e anunciou que Volodymyr Zlensky seria seu hóspede na capital dos EUA “nesta semana ou nesta semana ou Outro “. Até o líder do SI do Kremlin será uma reunião iminente. Acordos econômicos não específicos com Moscou e sua visita à Rússia “em um momento adequado”, “” no momento apropriado “,” quando o conflito é concluído. “Para projetos econômicos conjuntos.

Em relação ao papel da Europa no processo de paz na Ucrânia, Macron levou o plano à Casa Branca para concordar com Keir Starmer chegar a Washington na quinta -feira, que fornece 30.000 forças de paz européias destacadas no país para garantir a segurança. Um plano ambicioso que não pode funcionar sem o envolvimento “forte” dos Estados Unidos, que o presidente francês perguntou a Trump durante sua conversa bilateral sem ter nenhuma resposta.

“A Europa fornecerá garantias de segurança”, disse o comandante do comandante, dizendo que o Kremlin está pronto para aceitar a presença de soldados europeus para garantir a paz. Como uma demonstração que – além de sorrisos, mãos estreitas, piadas sobre “belas esposas” e como a música é os franceses – a conversa entre dois líderes era uma interrupção tensa e súbita de Macron em direção a Trump quando falou sobre empréstimos para empréstimos na Ucrânia. “A Europa levanta seu dinheiro”, disse ela ao americano antes de ser bloqueada por um francês que colocou a mão no braço dele.

“Para dizer a verdade, pagamos 60% do total de esforços em empréstimos, garantia, subsídios”, Macron o consertou e determinou que US $ 230 bilhões em bens russos congelados não pertencem a nós “. O presidente francês, portanto, explicou que Trump estava bem envolvido Putin: o novo governo – disse – oferece um novo contexto e novas possibilidades. Enquanto isso, outra ruptura pesada entre o antigo e o novo continente foi introduzido em Palazzo di vetro.

A Assembléia da ONU rejeitou a resolução dos EUA que pediu no final da guerra na Ucrânia sem mencionar a agressão de Moscou pela aprovação do ucraniano, que foi apoiado pela Europa pedindo à Rússia que retire imediatamente suas tropas e devolva o território, que é o governo Trump’s Ela se opôs firmemente ao território do governo de Trump. A derrota para os Estados Unidos, que, no entanto, observou sua distância da UE votando contra essa resolução junto com a Rússia, Coréia do Norte, Bielorrússia e 14 outros países amigáveis ​​de Moscou.

No final do dia do rio em Palazzo di vetro, o terceiro aniversário da vizinha russa da Ucrânia, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução muito curta apresentada pelos Estados Unidos que se candidatam ao “final rápido da guerra” sem “Rússia como agressor e sem referência à soberania e integridade territorial de Kiev, como foi sancionado na reunião onde a resolução dos EUA foi aprovada por estes Alterações propostas da UE.

A França e o Reino Unido, que poderiam ter um veto no Conselho de Segurança dos EUA, preferiram ser um atraso e prepararam um caminho para a versão de Trump. O texto, “Em sua elegante simplicidade”, porque o vice -americano Dorothy Shea (o novo representante permanente do governo de Trump, Elis Stefanik, deve ser confirmado pelo Senado), foi aceito com 10 votos a favor, nenhum contra e cinco contidos (países europeus do Conselho de Segurança, ou seja. Junto com a China. A votação certificada com a reformulação da Presidência dos EUA e do Kremlin com a Nova Ordem Mundial, que apareceu após a eleição de Trump para a Casa Branca. “A resolução é um passo na direção certa”, disse o embaixador russo Vassbily precisa depois que o veto foi colocado duas vezes em tantas mudanças apresentadas pelo Campeonato Europeu.

Graças às regras arcaicas que regulam o corpo político máximo do mundo por 80 anos, o resultado do conselho foi diferente do que aconteceu de manhã na Assembléia Geral, quando o mesmo texto dos Estados Unidos foi recebido com 93 votos a favor Depois de ter sido radicalmente modificado por três mudanças européias. E se ainda mais abaixo das vozes de 2022, quando sim a favor da Ucrânia foi de cerca de 140, o resultado foi considerado igualmente bom diplomacia européia no atual clima de polarização criado no Ciclone Trump Glass Palace. Outros 93 países votaram na resolução ucraniana apoiada pela UE: “Este é um momento histórico que definirá o futuro da Ucrânia, Europa e nosso futuro comum”, disse o vice -ministro das Relações Exteriores da Bethasa Mariana.

A Itália votou na Assembléia Geral para a resolução ucraniana, bem como os EUA “para a reunião adotada” com mudanças na UE, disse um representante permanente para a un Maurizio Massari: “Acreditamos firmemente que a implementação completa dos princípios da paz global, justa e duradouro, com base na soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia, não apenas no interesse da Ucrânia e da Europa, mas também De todos os membros da ONU, porque eles são o básico que mantém a comunidade internacional unida ”.

