A ordem da cidadania de Trump é suspensa por um segundo juiz federal

Um juiz federal na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025) ordenou uma segunda pausa nacional na ordem executiva do presidente Donald Trump, que procura acabar com a cidadania dos direitos de nascimento de qualquer pessoa nascida nos EUA alguém no país ilegalmente, chamando os cidadãos de ” mais precioso direito. “

“Este tribunal não será o primeiro”, disse ele.

Ela acrescentou: “A cidadania é um direito muito precioso, expressamente concedido pela 14ª Emenda à Constituição”.

A Sra. Boardman disse que os cidadãos são uma “preocupação nacional que exige uma política uniforme”, acrescentou que “apenas uma ordem judicial nacional fornecerá um alívio completo aos demandantes”.

Depois de ler sua decisão do banco, o juiz perguntou a um advogado do governo se eles recorreriam de sua decisão. O advogado disse que não tinha autoridade para assumir uma posição imediatamente sobre essa pergunta.

Ordem de Trump sobre retenção temporária

A ordem da semana de abertura de Trump já estava em uma espera temporária em nível nacional devido a um processo separado movido por quatro estados no estado de Washington, onde um juiz descreveu a ordem “flagrantemente inconstitucional”.

Essa retenção temporária expirará na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025). O Tribunal Preliminar do Boardman coloca a ordem executiva aguardando até que os méritos do caso sejam resolvidos, exceto por um apelo bem -sucedido do governo Trump.

No total, 22 estados, assim como outras organizações, processaram para tentar interromper a ação executiva. Outras audiências, semelhantes às do One Boardman realizadas na quarta -feira, serão apresentadas no final desta semana em outros casos de cidadania nascida.

Direitos expectantes e mães trouxeram a demanda

A sra. Boardman, nomeada pelo ex -presidente Joe Biden, concordou com a ordem judicial preliminar após um tribunal federal em Greenbelt, Maryland. Os grupos de defesa dos direitos dos imigrantes CASA e o projeto de defesa dos requerentes de asilo, e um punhado de futuras mães trouxeram o processo contra o Boardman.

No coração das demandas está a 14ª Emenda à Constituição, ratificada em 1868 após a Guerra Civil e a decisão da Suprema Corte de Dred Scott que determinou que Scott, um escravo, não era cidadão.

“O princípio da cidadania do nascimento é uma base de nossa democracia nacional, é tecida ao longo das leis de nossa nação e moldou um senso compartilhado de pertencimento nacional por geração após a geração do cidadão”, eles argumentaram os queixosos da alegação.

O governo Trump afirma que os não -cidadãos não estão “sujeitos à jurisdição” dos Estados Unidos e, portanto, não têm direito a cidadãos.

“A Constituição não abriga uma cláusula inesperada concedida pelos cidadãos dos EUA, entre outras coisas, os filhos daqueles que escolheram (ou completamente desafiados) leis federais de imigração”, argumentou o governo em resposta à demanda dos demandantes de Maryland.

A 14ª Emenda

A 14ª Emenda foi adicionada após a Guerra Civil para garantir a cidadania de ex -escravos livres e afro -americanos. Ele afirma: “Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e estão sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e o estado em que residem”.

Além dos 22 estados com os promotores gerais democratas que procuram interromper a ordem, 18 promotores gerais republicanos anunciaram nesta semana que estão tentando defender a ordem do presidente, juntando -se a uma das demandas federais trazidas a New Hampshire.

Os Estados Unidos estão entre os 30 países onde a cidadania da lei de nascimento é aplicada, o princípio de Jus Soli ou a “lei da terra”. A maioria está nas Américas, e o Canadá e o México estão entre elas.

Durante sua primeira semana no cargo, Trump assinou 10 ordens executivas sobre imigração e emitiu decretos para cumprir promessas de deportações em massa e segurança nas fronteiras.

Algumas ações foram imediatamente sentidas. Outros enfrentam desafios legais. Se eles acontecerem, outras ordens podem levar anos que ocorrem, mas levaram ao medo nas comunidades imigrantes.

Se Trump puder promulgar sua agenda, ele poderia alcançar dinheiro. Espera -se que o Congresso considere o apoio financeiro em breve. Trump pode usar poderes de emergência para aproveitar o Departamento de Defesa, como fez para um muro de fronteira durante seu primeiro mandato.