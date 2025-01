A ordem da ideologia de gênero Trump não é política: é necessário ajudar mulheres e meninas.

Em seu primeiro dia no cargo, o presidente Trump assinou uma ordem executiva Restauração da clareza biológica à política federal – Uma decisão que enfatizou a importância crítica de definir o que significa ser uma mulher ou uma menina. Esse movimento não era simplesmente simbólico. Em vez disso, ele abordou um problema fundamental no coração da formulação de políticas eficazes.

A falta de vontade ou incapacidade do governo Biden de fornecer definições claras criou barreiras significativas para a elaboração de políticas que protegiam mulheres e meninas, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Essa ambiguidade deixou as populações vulneráveis ​​expostas e enfraqueceu a credibilidade dos Estados Unidos como defensor dos direitos humanos.

Nos últimos quatro anos, A violência sexual relacionada ao conflito aumentouafetando desproporcionalmente mulheres e meninas. Na Ucrânia, Afeganistão, Sudão, Mianmar e outras regiões cheias de guerra e instabilidade política, mulheres e meninas foram deliberadamente atacadas. Esses atos não são isolados ou aleatórios; São estratégias calculadas usadas para desestabilizar as comunidades e aterrorizar populações.

A violação, o casamento forçado e outras formas de violência de gênero tornaram -se armas de guerra, exercidas para alcançar objetivos políticos e militares. Abordar essas atrocidades requer definições claras de quem se qualifica como mulher ou menina. Sem essa clareza, os formuladores de políticas não podem atribuir recursos de maneira eficaz, projetar intervenções ou entregar justiça às vítimas.

Organizações internacionais como Mulheres da ONU Eles lutaram para responder a essas crises, em grande parte devido a confusão definitiva. Sem um entendimento constante de quem está nas categorias de “mulher” e “menina”, as políticas são confusas e os mecanismos de falsa execução.

Por exemplo, se o “gênero” for reduzido a uma questão subjetiva de auto -identificação, como os dados podem ser rastreados com precisão? Como os recursos podem ser atribuídos àqueles que são biologicamente vulneráveis ​​a certas formas de violência, como agressão sexual? Essas lacunas resultam em uma falha em defender os mandatos que essas organizações foram criadas para atender. As consequências são de grande escopo, deixando as vítimas sem recorrer e encorajar os autores a agir com impunidade.

Essa falta de clareza não existe isoladamente. Regimes autoritários e atores opressivos exploram a luta ocidental para definir conceitos fundamentais como “mulher” e “menina”, usando -a para enquadrar as nações democráticas como moralmente incoerentes. Esses regimes são hipocriticamente representados como guardiões dos valores tradicionais, contrastando suas próprias políticas opressivas com o que eles descrevem como o fracasso do Ocidente em proteger as mulheres. Essa narrativa distrai de seu abuso sistêmico enquanto prejudica os esforços internacionais para responsabilizá -los.

Quando o Ocidente não fornece uma postura clara e princípios sobre as realidades biológicas, ele gera terrenos morais e enfraquece sua capacidade de defender os direitos humanos de maneira eficaz.

A recusa em definir mulheres e meninas é frequentemente enquadrada como um ato de inclusão, mas, na prática, mina proteções para os mais vulneráveis ​​e cria oportunidades para os maus atores explorarem a ambiguidade. A inclusão não pode chegar à clareza, especialmente quando essa clareza é essencial para proteger os direitos e a dignidade daqueles com maior risco. Uma posição de princípios sobre realidades biológicas não é exclusiva; É uma questão de justiça e senso comum.

A ordem executiva de Trump demonstrou a clareza moral e a coragem política necessárias para abordar esse tópico. Sua decisão de restaurar a verdade biológica à política federal afirmou que o primeiro passo para proteger mulheres e meninas é reconhecer quem elas são. Este não é um problema partidário; É um imperativo humanitário. A luta contra a violência baseada em gênero é inseparável da luta para definir mulheres e meninas com precisão.

Em uma era de autoritarismo em ascensão e violência armada de gênero, o Ocidente não pode hesitar. As nações que valorizam os direitos humanos devem reafirmar seu compromisso com a dignidade e a igualdade com base em suas políticas de verdade biológica. A clareza não é apenas uma necessidade moral, mas também um imperativo estratégico. Ao definir e proteger mulheres e meninas, reafirmamos os próprios ideais que formam a base de sociedades livres e justas.

Meaghan Mobbs, Ph.D., é o diretor do American Security Center for Independent Women.

