A ordenança do MFI será devolvida ao governador com esclarecimentos, diz o Ministro do Interior

O ministro do Interior, G. Parameshwara, disse no sábado que o governo abordaria os problemas marcados pelo governador Thaawarch e Gehlot sobre a Portaria de Microfinanças de Karnataka (prevenção de ações coercitivas), 2025, e o enviará por consentimento.

Gehlot havia devolvido a ordenança ao governo, marcando várias disposições como problemas. Após os casos relatados de Karnataka de instituições de microfinanças (FMI) que supostamente assediaram os mouros, o governo de Karnataka havia redigido a ordenança com algumas normas estritas e a enviou ao governador por consentimento.

“O governador o devolveu com certas observações, e o governo as responderá e o enviará novamente”, disse o Dr. Parameshwara aos jornalistas aqui no sábado, acrescentando que não deve ser lido como “rejeição”.

Entre outras coisas, Gehlot marcou “excessos” no mecanismo regulatório proposto. Citando disposições criminais, incluindo a prisão de até 10 anos e uma multa de ₹ 5 lakh por violações, o governador observou que eles eram excessivos. Quando o valor máximo de empréstimo que pode ser fornecido é de ₹ 3 lakh, a multa proposta de ₹ 5 lakh é contra os princípios da justiça natural, disse ele. O governador também sugeriu que as leis existentes poderiam ser usadas efetivamente para interromper os problemas do FMI.

Em resposta à observação do governador em relação a uma multa mais alta, o ministro do Interior disse: “A multa é imposta àqueles que se comprometem mal, não a todos. Não sei em que contexto as observações fizeram. Fizemos essas disposições no maior interesse em se tornar um impedimento.