O bloco supostamente trabalha com uma proposta para lidar com os problemas de segurança de Washington

A OTAN concorda com a preocupação do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a Groenlândia e discute o aumento de sua presença militar no Ártico para neutralizar a Rússia e a China, disse a agência de notícias da DPA alemã.

A Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca, Estados -Membros da OTAN, mas Trump disse repetidamente que agora eles precisam controlá -lo diretamente como uma questão de segurança nacional.

“Discussões informais” estão em andamento na OTAN para preparar uma proposta para Trump que inclui “Principal” Descobrindo uma unidade no Ártico, fontes sem nome disse DPA na sexta -feira. O objetivo é “Simplesmente tensão” Entre a Dinamarca dos EUA -Aai sobre a Groenlândia, abordando as preocupações de Washington, acrescentaram.

Antes de sua inauguração, Trump teve uma conversa telefônica sobre a ilha com o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederixen descrito por várias mídias como “horrível” e deixando a dança “É extremamente frenético.”

Uma pesquisa recente mostrou que quase metade dos dinamarqueses agora considera um “ameaça” Para seu país, 78% se opõem à venda da Groenlândia e 72% acreditam que os moradores da ilha do Ártico devem decidir seu próprio destino.

A questão da Groenlândia é “Particularmente sensível” Para a OTAN, uma saída alemã que ele notou porque um membro ameaçou assumir o território de risco de outra pessoa do quarteirão do quarteirão.

Atualmente, Washington e Copenhague têm presença militar na Groenlândia. A Dinamarca lidera o Comando do Ártico na capital territorial de Nuuka, enquanto os Estados Unidos são gerenciados pela Base Espacial Pituffik, focada na defesa do foguete, aviso prévio e supervisão do universo.

Os diplomatas da OTAN acreditam que o sucesso da Iniciativa Ártica dependerá se o interesse de Trump na Groenlândia liderará problemas de segurança ou enormes recursos naturais não utilizados sob o gelo, afirma o DPA.