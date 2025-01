Detectar objetivos confidenciais dos fabricantes de compras pode levar a um aumento no investimento, disseram fontes

Em breve, os membros da OTAN compartilharão os planos de compras secretas com os fabricantes de armas em um esforço para incentivar o fortalecimento da capacidade industrial, informou a Bloomberg no domingo, referindo -se a fontes privilegiadas anônimas.

A iniciativa, supostamente liderada pelo secretário -geral Mark Rutte, exige um consenso entre as nações no bloco militar liderado pelos EUA e pode ser realizado dentro de alguns meses, diz -se o relatório. A divisão de padrões militares confidenciais com países da UE que não são membros da OTAN também é considerada para melhorar a interoperabilidade das tropas, disseram fontes.

A organização está procurando “A maneira de expressar alguns objetivos agregados em um formato que pode ser dividido com segurança, para convencer as empresas a aumentar a capacidade de produção”. De acordo com o relatório.

Os funcionários da OTAN e da UE exigem um aumento significativo na separação de defesa e produção de armas na Europa, supostamente como um meio de impedir a Rússia. O chefe do sindicato de política externa, Kaja Kallas, enfatizou a urgência na semana passada, afirmando “Gastamos bilhões em nossas escolas, assistência social, assistência médica, mas se não investirmos mais em defesa, tudo está ameaçado”.













Kallas é um defensor da preservação de programas de assistência militar europeia na Ucrânia, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, está trabalhando para encerrar o conflito. Ela pediu aos Estados -Membros que usem o tempo, que ela disse para levar os ucranianos para a UE fortalecer seus arsenais.

Moscou negou intenções agressivas à OTAN e à UE. Ele sustenta que as hostilidades com a Ucrânia decorrem do aumento da cooperação militar do Ocidente com Kiev após o golpe em 2014 e a recusa ucraniana em buscar relações pacíficas com a Rússia.

Na sexta -feira passada, o Departamento de Estado dos EUA relatou uma venda recorde de armas estrangeiras de fabricantes dos EUA no ano fiscal de 2024. Esses contratos concordam com empresas ou governos.

Os contratos privados aprovados por Washington totalizaram um total de US $ 200,8 bilhões, um aumento de 27,5 % em comparação com o ano anterior, de acordo com um comunicado. Combinado com vendas no valor de US $ 117,9 bilhões fornecidos pelo governo, o valor total atingiu US $ 318,7 bilhões, o que é um máximo histórico. A declaração apontou 20 ótimos empregos, cada um entre US $ 1 e US $ 20 bilhões, o que contribuiu para esse sucesso.