A participação do Centro nas receitas dos Estados aumentou na última década

Ao longo da última década, os Estados têm dependido cada vez mais de transferências e subsídios do Centro.

Na última década (FY16-25), 23-30% da receita total dos estados foi arrecadada do Centro na forma de transferências. No entanto, na década de 2000 e no primeiro semestre de 2010, a proporção era de 20-24%. Além disso, cerca de 65-70% das receitas não fiscais dos estados foram arrecadadas do Centro sob a forma de subvenções na última década, em comparação com a década de 2000 e a primeira metade da década de 2010, quando a proporção era menor, 55-65 %.

Os Estados também não fizeram o suficiente para cobrar impostos de forma eficiente para aumentar as suas próprias receitas fiscais. Além disso, as receitas não fiscais, com excepção dos subsídios centrais, têm vindo a diminuir.

A combinação destes factores fez com que a dependência dos Estados em relação aos fundos centrais tenha aumentado nos últimos anos.

O Gráfico 1 apresenta a proporção das receitas fiscais próprias, das receitas não fiscais e das transferências centrais dos Estados nas suas receitas totais. Durante mais de uma década, as receitas fiscais próprias dos Estados, em percentagem das suas receitas totais, permaneceram consideravelmente abaixo da marca dos 50%, enquanto na década de 2000 e no início da década de 2010, ultrapassaram a marca de 50% durante muitos anos ou permaneceram próximas. isto. As receitas fiscais próprias dos estados incluem o dinheiro arrecadado através do imposto de selo, taxas de registo, impostos sobre veículos automóveis e outros impostos, juntamente com a componente estatal do imposto sobre bens e serviços (GST) ou o GST estadual (SGST).

Além disso, a percentagem de receitas não fiscais nas receitas totais dos estados deverá cair abaixo da marca de 24% no AF25 pela primeira vez nos últimos 25 anos. As receitas não fiscais dos Estados incluem subvenções do Centro, rendimentos de serviços sociais, fiscais, económicos e gerais prestados pelos Estados, receitas de juros e dividendos/lucros de empresas do setor público estatal.

Embora a parte das receitas fiscais e não fiscais dos próprios Estados tenha diminuído, a parte das transferências do Centro aumentou (23-30% na última década, em comparação com 20-24% nos 15 anos anteriores). Isso é mostrado na Tabela 1.

Kausik K. Bhadra, consultor de GFP da UNICEF, afirma: “Embora as responsabilidades em matéria de despesas tenham aumentado rapidamente, a mobilização quase estagnada das receitas fiscais próprias impede os Estados de adoptarem medidas fiscais expansionistas anticíclicas sustentadas para impulsionar a procura agregada na economia. “

Bhadra acrescenta que a participação da receita tributária própria na receita total dos estados é em grande parte determinada pelo SGST. Embora o SGST representasse 15% da receita total dos estados no ano fiscal de 2018, atualmente representa cerca de 22%. Isto é demonstrado no Gráfico 2. Consequentemente, a proporção da receita fiscal própria, sem contribuição do SGST, diminuiu de 34% para 28%.

Isto significa que não só a proporção das receitas fiscais dos próprios estados está constantemente abaixo da marca dos 50%, mas também uma proporção crescente das mesmas provém do SGST. É importante notar que o SGST é obtido com base nas taxas definidas pelo Conselho do GST e estas taxas continuam a ser um pomo de discórdia. No passado, os Ministros das Finanças de muitos Estados governados pela oposição, incluindo Tamil Nadu, Kerala e Bengala Ocidental, manifestaram-se contra as decisões do Conselho.

O Gráfico 3 apresenta uma discriminação detalhada das receitas não fiscais dos estados. Representa a parte das subvenções, rendimentos de serviços, receitas de juros e dividendos/lucros do Centro de empresas do sector público estatal nas receitas não fiscais dos Estados. As receitas de juros não ultrapassaram 5% do rendimento não fiscal na última década em comparação com a década de 2000 e o primeiro semestre de 2010, quando representaram entre 5% e 9% do rendimento não fiscal. Além disso, a proporção de dividendos e lucros obtidos por empresas públicas do sector público manteve-se abaixo de 1%.

Os rendimentos provenientes de serviços prestados, como saúde pública (serviço social) e energia (serviço económico), não ultrapassaram a marca dos 30% na última década. Estima-se que só ultrapassará a marca no AF25. Compare isso com a década de 2000 e o primeiro semestre de 2010, quando ultrapassou a marca durante muitos anos.

Embora a proporção de receitas de juros e de serviços tenha diminuído, a proporção de subvenções do Centro aumentou (65-70% na última década, em comparação com 55-60% nos 15 anos anteriores). Isso é mostrado na Tabela 3.

Os Gráficos 1, 2 e 3, lidos em conjunto, mostram que o Centro desempenha um papel importante nas receitas auferidas pelos Estados. No entanto, também é verdade que muitos Estados não cobram impostos de forma eficiente, utilizando os meios à sua disposição.

A Tabela 4 mostra a relação entre as receitas fiscais próprias de estados específicos e o seu PIBB. A tendência mostra uma diminuição acentuada desta proporção em seis Estados em particular.

Para Tamil Nadu, o rácio entre receitas fiscais próprias e PIB diminuiu gradualmente de 7,72% no AF2013-15 para 6,17% no AF22-24. Este também foi o caso em Karnataka, Kerala, Bihar, Delhi e Madhya Pradesh. Embora o rácio tenha aumentado em Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Odisha e Uttarakhand, permaneceu estagnado noutros estados.

“Vários estados adoptaram uma série de medidas para melhorar a cobrança do imposto de selo, taxas de registo e impostos sobre veículos automóveis. Este provavelmente poderia ser considerado um esforço inadequado e esporádico, uma vez que, segundo vários estudos, estes dois impostos carecem de um elevado grau de eficiência técnica”, afirma Bhadra.

Ele acrescenta que “os próprios esforços de mobilização de receitas fiscais a nível estatal parecem não conseguir defender as implicações macroeconómicas redistributivas das políticas fiscais”.

