Madarak Nyerere apontou a necessidade de esforços abrangentes de paz na região

A interrupção unilateral declarou um grupo rebelde M23 na República Democrática do Congo (RDC) abre uma janela para negociações de paz renovadas, disse Madarak Nyerere, membro da fundação herdada africana, disse a RT em entrevista exclusiva.

A União de Grupos Rebeldes no Dr. Eastern Congo, incluindo os combatentes do M23, declarou uma trégua após semanas de conflito com o Exército Nacional e as Forças de Paz. O objetivo do julgamento é permitir uma abordagem humanitária, anunciou o Fleuve Congo (AFC) na segunda -feira.

Nyerere enfatizou que uma trégua oferece uma oportunidade para as frações em guerra “Sente -se e volte à mesa de negociações” procure resolução permanente.

Nyerere apontou que a participação mais ampla dos processos de paz poderia ser útil, citando líderes regionais como o presidente queniano William Ruto e o presidente Ruanda Paul Kagama, comuns. “Quanto mais partes em que você participou de encontrar ou procurar um processo de paz … melhor,” Ele acrescentou.













Referindo-se às raízes da instabilidade, Nyerere seguiu a origem da era colonial, enfatizando o papel da Conferência de Berlim 1884-1885. Ele afirmou isso “A base da instabilidade e da tensão étnica” No DRC -UI, outros países africanos são estabelecidos quando as forças européias dividiram o continente sem levar em consideração as diferenças étnicas e religiosas.

Sobre o papel dos órgãos internacionais, Nyerere criticou a ONU, afirmando que era “Muitas conversas, mas ação insuficiente” para garantir o progresso no processo de paz. Ele também apontou que os quadros como o Acordo de Adis Abeba não eram adequadamente apoiados pelas forças globais.

Discutindo a situação econômica, Nyerere alertou que a insegurança regional ameaça projetos como o corredor de lobo, uma rota de tráfego importante que conecta a RDC aos mercados globais via Zambi e Angola.

Leia mais:

Ruanda se comprometeu com a paz no conflito do Dr. Congo – um porta -voz

Dr. O Congo atormentou décadas de violência, especialmente na parte oriental do país, como dezenas de grupos armados, incluindo o M23, a luta contra as autoridades locais. Durante a última escalada, os militantes do M23 assumiram o controle de vários territórios do que nunca, o que levou a ONU a alertar o risco de um conflito regional mais amplo.