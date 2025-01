A partir de 6 de janeiro de 2024, veja como se inscrever para se tornar membro do programa de refeições nutritivas gratuitas

Jacarta — O governo começará a implementar o programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG) em 6 de janeiro de 2024. Ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Nutrição (BGN) abrirá oportunidades para que os atores empresariais se tornem parceiros neste programa.

Leia também: Prabowo pede matérias-primas alimentares nutritivas gratuitas do interior do país com a participação de Bumdes

Quanto a este programa, a Agência Nacional de Nutrição o abre através do site oficial. mitra.bgn.go.id sem custos administrativos.

“Explicaremos os passos simples para nos tornarmos nossos parceiros num esforço conjunto para criar uma Indonésia mais saudável”, disse a BGN através do seu Instagram oficial. @badangizinasional.ri citado na sexta-feira, 3 de janeiro de 2024.

Leia também: Presidente do PBNU quer contribuir com programa de alimentação nutritiva gratuita

 Refeições nutritivas gratuitas no SMPN 2 Curug, distrito de Tangerang

Veja como se registrar para que atores empresariais se tornem parceiros deste programa:

Leia também: Última atualização sobre o desembolso do programa de refeições nutritivas gratuitas e bem-estar do BPNT, janeiro de 2025

1. Visite o site oficial da Agência Nacional de Nutrição em mitra.bgn.go.id

2. Crie uma nova conta preenchendo as informações pessoais e de contato solicitadas.

3. Preencha o formulário de inscrição de acordo com a área de cooperação desejada.

4. Carregue documentos de apoio, como perfis comerciais ou propostas de colaboração.

5. Clique no botão Enviar para concluir o registro.

Depois disso, a Agência Nacional de Nutrição processará o pedido e as empresas receberão uma notificação por e-mail assim que o registo for bem sucedido. “Lembre-se, não há taxa administrativa para esse registro”, disse ele.

Depois, depois de se tornarem parceiros oficiais, os intervenientes empresariais podem candidatar-se a pontos de serviço de conformidade nutricional para cumprir os programas de distribuição de alimentos nutritivos.

Como solicitar pontos da unidade de atendimento

1. Faça login na conta do parceiro registrado.

2. Acesse o menu ‘Enviando Pontos’.

3. Clique no botão ‘Criar’ para adicionar a localização da Unidade de Serviço de Conformidade Nutricional.

4. Marque a localização do edifício da Unidade de Serviços de Conformidade Nutricional no mapa e clique em “Salvar e Continuar”.

5. Preencher os dados relativos às informações de localização do prédio da Unidade de Atendimento de Conformidade Nutricional.

6. Checklist para preparação dos pontos de construção da Unidade de Serviço de Conformidade Nutricional de acordo com o disposto

7. Faça upload de todos os documentos solicitados, como licenças ou fotos de localização.

8. Clique no botão ‘Enviar’ para enviar a solicitação.

“Nossa equipe irá verificar e entrar em contato com os parceiros de cooperação quando o processo estiver concluído”, disse ele.