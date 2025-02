A partir de segunda -feira, os cheques de saúde gratuitos serão limitados a 30 pessoas por dia

VIVA – As verificações gratuitas de saúde começarão oficialmente na segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025. Mais tarde, as pessoas que têm aniversários em janeiro e fevereiro podem obter um serviço de controle de saúde em Puskesmas.

Para obter esse serviço, as pessoas que têm aniversário precisam se registrar no aplicativo móvel Satusehat. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

Com relação à verificação de saúde gratuita que começará na segunda -feira amanhã, o governo realizará restrições de cotas por dia para esta atividade.

 Verificações de saúde para idosos

Nos estágios iniciais, haverá apenas uma cota de 30 pessoas por dia. Isto é para conforto mútuo.

“Pela taxa, fazemos restrições. Nos estágios iniciais, estabelecemos o registro digital 30 primeiro por dia. Para a cota, fazemos restrições para que as pessoas não fiquem chateadas quando realmente enchem e aguardam muito tempo”. A diretora geral de Saúde Primária e Comunidade do Ministério da Saúde, Maria Endang Sumii, disse no Ministério da Saúde, Yakarta, na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

Além disso, María revelou que, mais tarde, essa cota será adicionada todos os dias, de acordo com os serviços que a Puskesmas pode fornecer. Se possível, em um dia, ele pode ser adicionado a 50.

 Ilustração de controles de saúde

“Isso é 30 adicional aos serviços diários. É claro que nossos cálculos podem variar, podemos adicionar 50 pode ser adicionado. Sistema digital” Maria disse.

“Mas, no estágio inicial, estabelecemos 30 registro primeiro, também prevemos que, se alguém não se registrou (on -line), pode ser diretamente (alcançando os Puskesmas), mas esperamos que tudo possa esperar em Satusehat”. Explicado.

Sistema de Ticket System

Por outro lado, relacionado ao sistema de ingressos para cauda para verificações gratuitas de saúde, pessoal especializado no campo da tecnologia da saúde, o Ministério da Saúde, Setiaji explicou que os participantes obterão esse bilhete de verificação de saúde gratuito após se registrar após o registro no aplicativo móvel.

Este ingresso contém informações relacionadas à data de chegada e não como um número de cauda.

“Com relação ao ingresso para garantir a data de chegada, para que os Puskesmas possam saber quantas pessoas receberão o dia do dia”, “ disse.

Setiaji revelou que, no futuro, ele adicionaria detalhes do tempo de verificação de saúde gratuito no bilhete.

“Com relação ao número da fila na fase inicial, não mencionamos o número da cauda, ​​mas mencionamos de acordo com sua chegada. Em seguida, tentamos adicionar o horário, talvez às 9 ou 10 horas” disse.