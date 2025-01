A pegadinha do presidente de Logan Paul e Theo Von explicada na controvérsia da posse de Trump

Donald Trump tornou-se oficialmente o 47º presidente dos Estados Unidos após a cerimônia de posse em 20 de janeiro. Porém, a ocasião não passou sem incidentes, conforme afirma o popular YouTuber. Logan Paulo aparentemente ele tirou um piada de cadeira em Theo vonsegundo o próprio comediante. Desde então, a briga entre as duas personalidades da mídia se tornou viral na Internet e acumulou milhões de visualizações nas redes sociais. Mas o que realmente aconteceu entre a dupla?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a luta entre Logan Paul e Theo Von.

Explicação da pegadinha da cadeira de Logan Paul e Theo Von

Theo Von e Logan Paul estavam entre as muitas celebridades que compareceram à posse de Trump na segunda-feira. Von estava sentado bem na frente do influenciador e lutador, que estava acompanhado de seu irmão mais novo, Jake Paul. No entanto, quando Von começou a se sentar, sua cadeira acabou desmoronando, fazendo com que o apresentador do podcast This Past Weekend caísse.

A propósito, Logan Paul capturou todo o ato diante das câmeras, levando Theo Von a presumir que o YouTuber havia orquestrado a pegadinha da cadeira. Consequentemente, ele criticou os irmãos Paul na Internet pela sua alegada contravenção, afirmando que “não foi um acidente. Os filhos de Paul acharam (divertido) mexer na cadeira. Há uma hora e um lugar, você sabe”, de acordo com o independente.

No entanto, Theo Von admitiu que pode ter reagido prematuramente e pediu desculpas a Logan e Jake Paul por culpá-los pela suposta pegadinha na cadeira. levando a desconhecido (anteriormente Twitter), Von retransmitiu: “Falei com Logan Paul esta manhã e acho que ele estava errado sobre o massacre da cadeira ser devido a qualquer coisa que eles fizeram. Poderia ter me comunicado melhor/não ter ouvido as operações. Minhas desculpas aos Pauls. Logan então reverteu o gesto de compaixão de Von postando “Respect Theo” em seu Perfil X.

Os irmãos Paul atraíram a atenção pela segunda vez em um incidente separado no Starlight Ball de Trump naquela mesma noite. No evento, Jake Paul, brincando, levantou o lendário boxeador Mike Tyson nos ombros, provocando uma reação divertida dos convidados.