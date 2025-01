A pesquisa criptográfica indiana se prepara para enfrentar o desafio quântico

A investigação fundamental em criptografia que é utilizada em todo o mundo para facilitar serviços bancários pela Internet, serviços de comércio eletrónico e sistemas de mensagens seguros está agora a criar raízes também na Índia.

O principal objetivo de quem desenvolve ou utiliza sistemas criptográficos é melhorar a segurança do sistema. Criptografia (da raiz inglesa de “escrita oculta”) é o nome de técnicas que protegem informações convertendo texto simples em texto criptografado. Trata da criação e uso de mensagens criptografadas que apenas o remetente e o destinatário podem entender e que um ator malicioso que interfere na comunicação não consegue.

O envio de mensagens secretas não é novidade. Arqueólogos desenterraram tabuletas de argila feitas pelos antigos mesopotâmios nas quais escreveram fórmulas enigmáticas para fazer esmaltes cerâmicos. No século 1 aC. C., o ditador romano Júlio César utilizou a cifra de César de mesmo nome para transmitir mensagens de valor estratégico aos seus generais.

Mais recentemente, muitos decifradores de códigos polacos fugiram do seu país após a invasão de Adolf Hitler em 1939 para trabalhar com renomados matemáticos britânicos, incluindo o pai da computação moderna, Alan Turing, para decifrar o famoso sistema criptográfico Enigma da Alemanha. O trabalho de Turing, em particular, estabeleceu grande parte da teoria fundamental da computação algorítmica moderna.

Os cientistas desenvolveram muitos métodos sofisticados para impedir que adversários decifrem códigos secretos e obtenham acesso não autorizado a informações confidenciais. Esses métodos atingem seus objetivos utilizando algoritmos e protocolos para proteger a confidencialidade, integridade, autenticidade e não repúdio de alguns dados.

Problemas ‘difíceis’

Os algoritmos criptográficos convertem mensagens de maneiras que tornam sua decodificação muito difícil, muito cara ou ambos. Uma maneira comum de conseguir isso tem sido colocar informações confidenciais na resposta a um problema muito difícil. Um agente pode acessar informações resolvendo o problema, portanto, quanto mais difícil o problema, mais inacessível será a informação.

“Daí a busca por problemas cada vez mais difíceis, por exemplo, mesmo aqueles que os computadores quânticos podem achar difícil de resolver”, disse R. Ramanujam, do Instituto de Ciências Matemáticas de Chennai.

À medida que as técnicas computacionais evoluem, particularmente com os avanços na computação quântica, a interação entre complexidade e criptografia continuará a ser uma área crucial de investigação e desenvolvimento, acrescentou.

Os sistemas criptográficos modernos baseiam-se em problemas que requerem muitos recursos para serem resolvidos.

“Como dizem na comunidade criptográfica, se o seu sistema criptográfico falhar, ou um espião está morto ou um milhão de dólares está faltando”, disse Ayan Mukherjee, professor assistente do Instituto Indiano de Educação e Pesquisa Científica (IISER), Pune. . “Essa é a gravidade do efeito de um criptossistema quebrado. Portanto, as pessoas costumam usar os antigos e confiáveis ​​para proteger suas comunicações.”

Por esta razão, acrescentou, “o campo da criptografia está avançando muito lentamente”.

“Existe uma estreita ligação entre a teoria da complexidade e a criptografia, por isso muitos (pesquisadores) estão trabalhando nessas conexões, esclarecendo noções e desenvolvendo técnicas mais precisas”, disse Ramanujam.

As áreas nas quais os pesquisadores indianos estão trabalhando extensivamente incluem complexidade de comunicação (a quantidade de comunicação necessária para completar uma tarefa computacional), complexidade de prova (os recursos computacionais necessários para provar ou refutar afirmações) e teoria da codificação algébrica (usando álgebra para codificar e decodificar dados). .

Fechaduras e chaves

O objetivo é garantir que um adversário, especialmente aquele com enormes recursos computacionais, não consiga decifrar o código. No coração de qualquer sistema criptográfico está a chave: um valor secreto que um algoritmo usa para criptografar ou descriptografar dados.

A cifra de César é um exemplo simples. Funciona mapeando o alfabeto existente para aquele em que a letra inicial é compensada por um certo número de letras. Este número é a chave. Por exemplo, se a chave for 14, o alfabeto cifrado começa com a letra O (a décima quarta letra) em vez de A. Portanto, as palavras FIGHT FOR ROME tornam-se TWUVH TCF FCAS.

Quando o remetente criptografa dados com uma chave, somente alguém que conheça a chave pode descriptografar a mensagem e lê-la. Sistemas mais sofisticados usam duas chaves, uma para o remetente e outra para o destinatário, e as atribuem separadamente.

Um exemplo famoso é a criptografia de chave pública, usada para proteger informações na Internet. O receptor usa um único algoritmo para gerar duas chaves chamadas chave pública e chave privada, e compartilha a chave pública com o remetente. Qualquer mensagem que o remetente criptografe com a chave pública pode ser descriptografada com a chave privada.

Os pesquisadores preferem algoritmos que geram chaves para serem funções unidirecionais, um nome em matemática para funções que são simples de usar, mas difíceis de decifrar. Na criptografia, isso significa que eles podem ser usados ​​para criptografar mensagens facilmente, mas não podem ser descriptografados sem o conhecimento da chave. Como disse Ramanujam, o desafio é como proteger uma casa com um sistema de alarme poderoso que os moradores da casa ainda possam usar sem treinamento.

Algumas funções unidirecionais são muito difíceis de descriptografar e, portanto, muito seguras, mas também exigem muito tempo para descriptografar as mensagens. Esta é uma das principais razões pelas quais a mineração de bitcoins se tornou um processo que consome muita energia. O sistema Bitcoin usa uma função unidirecional que exigiu mais recursos computacionais para descriptografar mensagens à medida que o tamanho de seu blockchain aumentou.

É por isso que alguns pesquisadores de criptografia na Índia e no exterior estão trabalhando para simplificar, em particular, o lado da descriptografia. Os investigadores também estão a considerar se testes mais curtos (de problemas difíceis) podem ser usados ​​para verificar a integridade dos dados em inteligência artificial e grandes modelos de linguagem.

A criptografia não é apenas uma curiosidade matemática ou acadêmica, mas tem um interesse prático considerável, disse Yael Kalai, cujo trabalho em provas lhe rendeu o Prêmio Turing de 2022, no 11º Heidelberg Laureates Forum, em setembro (a autora estava entre o público). “No mundo de hoje, o maior problema que temos que resolver é a confiabilidade”, disse ele.

Uma vez que os investigadores resolveram o problema da autenticação e segurança nas comunicações, acrescentou, o problema actual é a informática.

“As pessoas estão calculando as coisas para nós. Como sabemos que eles estão calculando corretamente? Como podemos certificar os cálculos enormes e muitas vezes malucos que as pessoas fazem? “Esse é agora um enorme novo problema de pesquisa.”

Possibilidade de interrupção

Duas áreas de investigação que podem perturbar os actuais sistemas criptográficos com importantes consequências económicas e sociais são a encriptação homomórfica e as tecnologias de informação quântica, de acordo com um artigo recente da Organização dos Países Economicamente Desenvolvidos (OCDE).

A criptografia homomórfica é um método criptográfico que permite realizar determinados cálculos em dados criptografados sem primeiro descriptografá-los e sem acessar a chave secreta. O resultado de tais cálculos permanece de forma criptografada e pode ser revelado posteriormente, quando necessário. Segundo o artigo, essa técnica poderia superar o problema de processar dados criptografados sem primeiro descriptografá-los, o que aumenta o risco.

Em segundo lugar, um computador quântico maduro poderia facilmente quebrar alguns métodos de criptografia amplamente utilizados hoje. Por isso, alguns pesquisadores estão trabalhando em algoritmos que possam resistir a ataques alimentados por um computador quântico, uma empresa chamada criptografia resistente quântica (QRC). Na verdade, combinar a criptografia com a física quântica abre caminho para tecnologias de criptografia baseadas nas leis da física quântica, que podem ser mais complicadas do que apenas conceitos matemáticos.

Investigadores de todo o mundo têm trabalhado em QRC desde 2006, inclusive em projetos de investigação com financiamento público na União Europeia e no Japão. Na Índia, o grupo de Mukherjee no IISER Pune, e os do Indian Institute of Science (IISc) e do Raman Research Institute (RRI), ambos em Bengaluru; o Centro para o Desenvolvimento da Telemática, Nova Deli; e na Universidade de Pondicherry eles também estão trabalhando nisso.

“Um ótimo negócio”

A investigação criptográfica na Índia também está a decolar de outras formas, alcançando a da União Europeia, dos Estados Unidos e da China. A Missão Quântica Nacional que o Gabinete aprovou em 2023 inclui um centro de pesquisa para comunicação quântica. A missão é permitir comunicações quânticas seguras baseadas em satélite entre estações terrestres com mais de 2.000 km, comunicações quânticas seguras de longa distância com outros países, distribuição de chaves quânticas entre cidades com mais de 2.000 km e redes quânticas de vários nós, entre outros resultados.

A Organização Indiana de Pesquisa Espacial também planeja lançar um satélite com capacidades de comunicação quântica ultrasseguras.

Em julho, uma equipe de cientistas indianos do RRI, IISc, IISER Thiruvananthapuram e do Instituto Bose em Calcutá publicou um artigo que descreve uma maneira de gerar números aleatórios verdadeiros que são cruciais para a criação de chaves privadas seguras e senhas quase invioláveis.

“Este novo método oferece a proteção aprimorada que todos precisamos em nossas vidas diárias, usando números verdadeiramente aleatórios para gerar chaves que serão usadas para criptografar senhas”, afirmou o Departamento de Ciência e Tecnologia em comunicado.

Além do Ministério da Ciência e Tecnologia, os principais financiadores governamentais para pesquisas em criptografia no país incluem o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação e o Departamento de Telecomunicações.

“O estado atual da criptografia quântica é a construção de criptossistemas quânticos seguros”, disse Mukherjee. “Baseia-se na ideia de que, num futuro próximo, teremos computadores quânticos. Quando isso acontecer, os sistemas criptográficos atuais irão falhar. “Este é um grande problema.”

As consequências também afetarão a política criptográfica da Índia. De acordo com um estudo recente encomendado pelo Grupo Thales, o volume de dados sensíveis na nuvem poderá aumentar de 51% de todos os dados organizacionais para 68% até 2027. À medida que mais dados entram e permanecem na nuvem, “técnicas de criptografia para dados em repouso , movimentação e uso estão se tornando mais difundidos e evoluindo para uma prática padrão para proteger informações confidenciais residentes na nuvem contra ameaças cibernéticas emergentes”, afirma o relatório.

Há também uma perda generalizada de dados: o relatório afirma que quase três quartos de todas as organizações enfrentaram múltiplas violações de dados no último ano, principalmente devido à encriptação inadequada. Cerca de 71% iniciaram programas formais de criptografia e 81% possuem equipes de criptografia dedicadas.

TV Padma é jornalista científica em Nova Delhi.