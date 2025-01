A pessoa do TNI enfrentou os moradores de Deli Serang para as descobertas de drogas, este é o gatilho

Deli Serang, vivo – Os confrontos ocorreram entre vários membros do Regimento Arhanud 2/SSM e a Organização do Grupo de Jovens (OKP) na vila de Durin Simblang, o distrito de Pancur Batu, Deliserdang Regency, North Sumatra, quarta -feira, 29 de janeiro de 2025.

Baseado na cronologia de Kodam I Bukit Barisan Events. O incidente ocorreu a partir de Praka DS e encontrou três caminhos motorizados para jovens com um brong, que estava rolando pelo veículo ao seu lado.

Além disso, Praka DS se sente perturbado. Ele também seguiu os três jovens até a cena do incidente que tiveram uma posição. Então, DS repreendeu até que houve uma disputa até dez pessoas.

Para o incidente, o DS sofreu ferimentos por um golpe de madeira no rosto e nas costas, depois fugiu para a plantação do dendezeiro e pediu ajuda através do grupo do WhatsApp de seus colegas.

Logo após o incidente, o pessoal Menarhanud 2/SSM chegou ao local, mas os autores haviam fugido. Em seguida, a equipe do TNI, em um esforço para pesquisar, encontrou uma série de elementos de evidência ao redor da localização, incluindo medicamentos, dispositivos de sucção de metanfetamina, o restante da metanfetamina plástica e escalas elétricas.

Além disso, esse incidente também causou danos a uma unidade de carro e três motocicletas que supostamente foram associadas a atividades naquele local.

Respondendo ao incidente, Kodam I Bukit Barisan imediatamente apoiou uma maçã extraordinária para evitar mais medidas. A pessoa do TNI envolvida na destruição será processada por lei e todas as perdas materiais serão substituídas.

Kapendam I Bukit Barisan, coronel Inf Doddy Yudha, explicou que, após o incidente, a mediação foi realizada com liderança da OKP e os moradores locais foram resolvidos em um problema familiar.

“Finalmente, ele encontrou um ponto brilhante depois que ambas as partes chegaram a um acordo para resolver o problema pacificamente”, disse Doddy em comunicado escrito, quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

Doddy também enfatizou que o TNI permaneceu comprometido em manter a segurança e a ordem na região.

“Lamentamos profundamente esse incidente e pedimos desculpas pelo incidente que ocorreu. Kodam I/BB tomará medidas firmes contra cada pessoa que viola a lei e garantirá a resolução desse problema de maneira justa”, disse Doddy.

Doddy também enfatizou que, neste incidente, não havia membros que foram saqueados. Não há pilhagem neste incidente, e continuaremos coordenando com as autoridades para manter a segurança e manter a lei “, explicou.

As evidências encontradas no local, incluindo drogas e ferramentas de sucção da metanfetamina, serão entregues à polícia a serem processadas de acordo com as disposições legais.

Atualmente, a localização do incidente permanece sob a supervisão das autoridades, e o BB Kodam I continua coordenando com o chefe da vila, a polícia e os líderes da comunidade para manter a situação propícia.