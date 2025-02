A plataforma de redes sociais pode estar sujeita a sanções se permitir que as crianças criem uma conta.

Yakarta, Viva – O Ministro da Comunicação e o Meutyya Hafid Digital disse que haveria restrições às contas de mídia social (redes sociais) para crianças com certas idades.

Mesmo assim, disse Meutyya, que as sanções não serão impostas a crianças ou pais, mas a plataformas que permitem que as crianças criem contas.

“Mais uma vez, as sanções não são para a comunidade. São dadas sanções às plataformas que permitem que as crianças criem contas. Existem realmente restrições, mas o que é restrito são as contas das crianças. Portanto, as crianças não devem ter uma conta no social Networks “, disse Meutyya no complexo do Parlamento, Senayan, Yakarta, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

 Ministro Komdigi Meutya Hafid Raker com a Comissão da Câmara dos Deputados I

Meutyya acrescentou que a tarefa do Ministério da Comunicação e Digital é regular a tecnologia usada pela plataforma de mídia social. Portanto, pressionando -o, a plataforma deve ter um sistema de verificação de idade que possa garantir que as crianças com certas idades não possam criar uma conta.

“Deve haver tecnologia em uma plataforma que possa verificar a idade do usuário. Se a criança tiver 15 anos, não deve entrar, assim como os 16 anos de idade se as regras forem assim”, disse Muya.

O político de Beckar também reconheceu que era difícil supervisionar políticas em casa, como a proibição dos pais de fornecer acesso a telefones celulares aos filhos. Portanto, o governo se concentrará apenas nos regulamentos que podem ser monitorados e claramente aplicados.

 Ilustração de desintoxicação da rede social (redes sociais). Foto: www.freepik.com/free-photo

“Não queremos fazer leis que não possamos ter certeza de que elas podem ser realizadas. O que podemos controlar é uma plataforma, não uma atividade em nossas respectivas casas”, disse ele.

Com essa regra, Menya espera que a plataforma de redes sociais seja mais responsável por manter a segurança das crianças no mundo digital.