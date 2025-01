A polêmica sobre a demissão de Shin Tae-yong: encargos financeiros e sonhos com a Copa do Mundo de 2026

Jacarta, VIVA – O PSSI parou oficialmente de colaborar com Shin Tae Yong como técnico da seleção indonésia na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Esta decisão surpreendente foi tomada mesmo que o contrato do técnico sul-coreano permaneça válido até 2027.

Esta etapa gerou diversas reações do público. Alguns pensam que o PSSI teve pressa em decidir sobre esta demissão, considerando que Shin Tae-yong desempenhou um papel importante no desenvolvimento do futebol indonésio, incluindo o sucesso da seleção nacional ao alcançar diversas conquistas em torneios regionais.

Mas, por outro lado, há também quem considere este passo correcto porque se considera que o treinador de 54 anos não correspondeu às expectativas, especialmente depois de não ter conseguido que a Indonésia se classificasse para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Impacto financeiro da demissão de Shin Tae-yong

Esta decisão não só teve um impacto emocional nos adeptos da Selecção Nacional, mas também teve consequências financeiras bastante importantes para o PSSI. Arya Sinulingga, membro do PSSI Exco, revelou que a compensação a ser paga a Shin Tae-yong atingiu dezenas de bilhões de rúpias.

“Do ponto de vista financeiro, temos que pagar dezenas de M (bilhões de rúpias)”, disse Arya, quinta-feira (09/01/2025).

O novo contrato assinado por Shin Tae-yong em meados de 2024 aparentemente tem uma cláusula de compensação bastante pesada. Isto sublinha a importância da transparência e da consideração cuidadosa antes de demitir um treinador estrangeiro, especialmente aquele que tem um papel importante na equipa.

Desafios da equipe em meio à incerteza

Enquanto isso, a seleção indonésia luta atualmente na fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. A equipe de Shin Tae-yong terminou em terceiro lugar no Grupo C, com seis pontos, apenas um ponto atrás da Austrália, segunda colocada. Esta posição ainda oferece uma grande oportunidade para a Indonésia se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2026, embora o caminho a seguir não seja fácil.

No entanto, a demissão de Shin Tae-yong no meio desses esforços levantou um grande ponto de interrogação. Esta decisão afetará significativamente o desempenho da equipe? Faltando quatro jogos cruciais, a seleção nacional deverá enfrentar grandes desafios para manter as suas chances.

Em março, a Indonésia enfrentará a Austrália fora de casa, antes de receber o Bahrein em casa. O próximo mês de junho será um teste difícil, com partidas contra a China em casa e contra o Japão fora.

Ameaças no Grupo C: competição acirrada

Além de enfrentar adversários difíceis no papel, a Indonésia também precisa ter cuidado com outras seleções do Grupo C que apresentam os mesmos resultados, como Arábia Saudita, Bahrein e China. Um pequeno erro pode mudar a posição da selecção nacional na classificação, ameaçando as suas hipóteses de qualificação directa ou de continuar a luta para a quarta pré-eliminatória.

Reflexão e esperança

A demissão de Shin Tae-yong marcou um novo capítulo na história da seleção indonésia. Embora existam prós e contras nesta decisão, o foco deve agora estar nas medidas estratégicas para garantir que o desempenho da seleção nacional permaneça consistente.

Nesta situação estressante, espera-se que os jogadores mantenham o espírito de luta para realizar o grande sonho da Indonésia de participar da Copa do Mundo de 2026. Com a estratégia certa e total apoio da comunidade, a equipe Garuda ainda tem a oportunidade de fazer uma nova história.