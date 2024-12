A polêmica sobre o Canal do Panamá pode aprofundar a tensão nas relações entre os Estados Unidos e a China

O presidente eleito, Donald Trump, deixou o mundo nervoso com uma série de provocações aventureiras: reflexões sobre comprar Groenlândia, Recuperando o Canal do Panamá e anexar o Canadá, mesmo em tom de brincadeira. Estes comentários, feitos através de uma combinação de talento nas redes sociais e vanglória pública, confundem a linha entre a estratégia calculada e a teatralidade impetuosa.

À medida que se aproxima o seu regresso à Sala Oval, os comentários de Trump ecoam a imprevisibilidade que definiu o seu mandato anterior. As suas declarações perturbaram tanto aliados como adversários, forçando os líderes mundiais a examinar as suas verdadeiras intenções enquanto se preparam para possíveis consequências. Esta retórica reflecte uma tendência mais ampla de perturbação no cerne do espírito da política externa de Trump. Ao injectar ambiguidade nas posições americanas sobre soberania e activos estratégicos, Trump está a desafiar as normas estabelecidas e a perturbar alianças tradicionais.

Quer sejam uma postura deliberada ou uma habitual procura de atenção, estes comentários pressagiam uma política externa definida pela turbulência e pela recalibração das prioridades americanas.

Em 21 de dezembro, Trump lançou um ataque em sua plataforma de mídia social, Truth Social, Eles denunciam os pedágios do Panamá pelo uso do canal como “ridículo”E alertando sobre uma possível posição chinesa na região. No seu estilo característico, sugeriu uma solução drástica: se o Panamá não conseguisse resolver estes problemas identificados através de reformas, os Estados Unidos exigiriam o “retorno total e incondicional” do Canal do Panamá.

A retórica aumentou ainda mais quando Trump dobrou a aposta no dia seguinte.durante uma manifestação violenta no Arizona.Suas palavras foram acompanhadas por uma imagem surpreendente: uma imagem do canal, sobreposta por uma bandeira americana aparentemente erguendo-se acima de suas águas. Abaixo da foto, uma legenda proclamava:“Bem-vindo ao Canal dos Estados Unidos.”Trump enfatizou que não permitiria que o canal caísse em “mãos erradas”, aludindo à crescente influência da China na região.

Ele era o clássico Trump: hiperbólico, teatral e projetado para cativar. No entanto, à medida que as suas palavras reverberavam pelos corredores globais do poder, surgiu uma questão: esta retórica foi calculada ou um prelúdio para uma ruptura diplomática? Só o tempo e o próximo titular de Trump dirão.

Este episódio não só irritou a América Central, mas também lançou as bases para um possível novo conflito com a China.Comentários de Trumprealizada no período anterior ao seu segundo mandato presidencial, enfatizou que “a gestão correspondia exclusivamente ao Panamá, não à China ou a qualquer outra pessoa. NUNCA deixaremos que caia em mãos erradas!”

O presidente do Panamá,José Raúl Mulino respondeu rapidamente rejeitando as reivindicações de Trumpe destacando a soberania do país sobre o canal. Mulino rejeitou a ideia de que as taxas do Panamá estavam inflacionadas e reiterado que “cada metro quadrado do Canal do Panamá e suas áreas adjacentes faz parte do Panamá e assim permanecerá”.

De forma similar,Ministério das Relações Exteriores da ChinaEle também respondeu com uma resposta contundente: “O Canal do Panamá é uma grande criação do povo panamenho, e a China sempre apoiou a sua luta justa para manter a soberania sobre o Canal do Panamá”. A China é o segundo maior usuário do Canal do Panamá, depois dos EUA.e os seus investimentos nos portos e infra-estruturas do Panamá cresceram significativamente nos últimos anos.

A China não controla o Canal do Panamá, mas a narrativa torna-se mais obscura. Desde 1997,CK Hutchison Holdings, uma empresa sediada em Hong Kong,Gerenciou portos importantes nas entradas do canal para o Caribe e o Pacífico. Este acordo alimenta preocupações mais amplas sobre a crescente influência global da China, embora o controlo directo do canal permaneça firmemente nas mãos do Panamá. Isto levantou preocupações em Washington sobre as ambições estratégicas de Pequim no Hemisfério Ocidental.

Ao longo dos anos, a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) da China viu Importante participação chinesa na América Latina.. O Panamá, com a sua localização estratégica e o canal, é um nó fundamental nesta iniciativa. As empresas chinesas investiram pesadamente nos portos panamianos e há receios de que Pequim possa aproveitar a sua influência económica para obter vantagens estratégicas.

Os comentários de Trump têm o potencial de aumentar as tensões entre os Estados Unidos e a China. Ao enquadrar a questão em termos de soberania e justiça económica, Trump está a explorar sentimentos nacionalistas que ressoam na sua base. No entanto, esta retórica também corre o risco de provocar uma resposta forte da China, que provavelmente não aceitará qualquer ameaça aparente aos seus interesses no Panamá.

A resposta da China aos comentários de Trump tem sido até agora comedida, mas pode azedar se Trump continuar a pressionar a questão do canal. Por razões óbvias, qualquer medida dos EUA para recuperar o controlo do canal poderia ser vista como um desafio directo à influência da China na região.

Os comentários de Trump sobre o Canal do Panamá fazem parte de um padrão mais amplo da sua retórica de política externa, que muitas vezes enfatiza a soberania e os interesses económicos americanos. Esta abordagem repercutiu em muitos dos seus apoiantes, mas também aumentou tensões tanto com aliados como com adversários. No contexto das relações EUA-China, a questão do Canal do Panamá será provavelmente outro ponto de discórdia numa relação já complexa e tensa.

Os Estados Unidos e a China estão imersos numa competição estratégica que abrange múltiplas áreas, desde o comércio e a tecnologia até à influência militar e geopolítica. O canal, com a sua importância estratégica e valor simbólico, é um ponto focal natural para esta competição. Ao longo da sua carreira política, Trump expressou abertamente as suas preocupações sobre a influência e as ações da China no cenário global.

A sua retórica muitas vezes retratava a China como um concorrente estratégico que tinha de ser combatido para proteger os empregos e as indústrias americanas. Esta posição continuou,com promessas de tarifas ainda mais altas e medidas mais durascontra Pequim em seu segundo mandato.

Ao destacar os investimentos da China no Panamá e sugerir que os Estados Unidos deveriam recuperar o controlo do canal, Trump está a sinalizar a sua vontade de confrontar Pequim em múltiplas frentes. Embora o impacto imediato dos seus comentários possa ser limitado, eles têm o potencial de desencadear novas tensões com a China e complicar um cenário geopolítico já complexo.

Imran Khalid é médico e possui mestrado em relações internacionais.

