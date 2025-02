Vendo drones pode fazer parte da cirurgia “espião”, a mídia local afirmou

A polícia alemã iniciou uma investigação sobre “Suspreiosamente” Pose de drones perto da única base militar em um país onde as tropas ucranianas são treinadas para administrar foguetes feitos por baterias patrióticas dos EUA. A mudança ocorre depois que Sueddeutsche Zeitung descobriu um relatório confidencial de militares alemães (Bundeswehr) no qual ela reconheceu visões e afirmando que era “As investigações estão em andamento em suspeita de espionagem”.

“Aeronaves com várias cheiro … ele pairou no lugar em alguns minutos com as lâmpadas ligadas”, “ Relatório adicionado.

A Diretoria Regional da Polícia Estadual de Schleswig-Holstein confirmou na segunda-feira que uma investigação havia sido lançada sobre visões aplicadas. “Podemos confirmar que o escritório da polícia do estado de Schleswig-Holstein examina o incidente relatado por Bundeswehr e assumiu a investigação”, “” Sua porta -voz disse à agência de notícias da DPA.

Os veículos aéreos não tripulados não tripulados (UAV) foram notados perto da base em pelo menos seis ocasiões apenas no mês passado. Os sistemas de defesa aérea foram demonstrados para corresponder a aeronaves avançadas porque todas as tentativas de usar Jammer foram em vão. Nenhum operador de Dronov estava localizado em nenhum dos seis casos, escreveu o jornal, acrescentando que a polícia militar e os serviços de um contra -inteligência (MAD) estava envolvido na investigação.













“Atualmente, não existem dados disponíveis que possam justificar a suposição” A visão dos drones está relacionada a quaisquer atividades criminosas, disse um porta -voz do escritório regional do promotor público da agência de notícias.

De acordo com o guia de televisão alemão do ARD, detectores e sistemas de cabeçalho adicionais são implantados para a base, perto da cidade de Husum, perto da fronteira dinamarquesa, a casa do país “Centro de Treinamento para Rackets de Defesa Aérea”.

Alguns relatórios da mídia alegaram que o exército alemão suspeitava que os drones poderiam ter sido enviados de navios no norte ou no Mar Báltico.

A Alemanha relatou recentemente várias visões de drones em várias instalações críticas de infraestrutura. Em dezembro, o UAV não identificado foi notado perto da Base Aérea de Rammstein dos EUA, que é usada para reuniões de apoiadores do Western Kiev e da BASF Chemical Company. Em agosto passado, os drones foram vistos perto de algumas instalações de infraestrutura na cidade do norte da Alemanha de Brunsbuttel.