A polícia continua a caçar dois suspeitos de roubo de carro do locatário que foi morto a tiros na estrada com pedágio de Tangerang

Tangerang, VIVA – Quatro pessoas foram nomeadas suspeitas no caso de apropriação indébita de automóveis de Ilyas AR, também conhecido como IAR, um chefe de locadora de automóveis que foi morto a tiros na área de pedágio de Tangerang-Merak, em direção a Jacarta.

Actualmente, duas pessoas continuam foragidas, conforme revelou o Chefe de Relações Públicas da Polícia Regional de Banten, Comissário da Polícia Didik Hariyanto.

“Dois deles estão atrás de nós”, disse ele na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

 Ilyas Abdurrahman, um locatário que foi morto a tiros na área de pedágio de Tangerang-Merak.

Os fugitivos são IH e RM. Então Ajat Supriatna ou AS (29) e IS (39) foram presos. Enquanto isso, o autor que atirou em Ilyas também foi preso. São soldados do TNI AL, Sertu AA, Sertu RA e Klk BA.

Foi relatado anteriormente que o público indonésio ainda está discutindo a tragédia do assassinato de um chefe de locadora de automóveis na área de descanso KM 45 da rodovia com pedágio Tangerang-Merak B. Porque esta tragédia fez uma vítima, um locatário de automóveis. locadora de carros que morreu instantaneamente após ser baleado por uma gangue de ladrões.

Soube-se que o tiroteio começou quando o IAS, proprietário do carro alugado, percebeu que um dos carros que alugava teve repentinamente o GPS removido. Após ser rastreado, descobriu-se que o carro estava na área de Tangerang.

Observe que antes de procurar a pessoa que levou o carro, esse grupo de chefes de locadoras de veículos procurou ajuda da polícia de Cinangka. No entanto, naquele momento o pedido foi rejeitado e o grupo responsável pela locadora de automóveis foi solicitado a fazer um relatório primeiro.

Pressionado pelo tempo, o grupo finalmente decidiu perseguir a pessoa que levou o carro. Como resultado, este grupo encontrou um bando de ladrões de automóveis portando armas de fogo e disparando contra IAS e R, resultando na morte de IAS.

Devido a esta tragédia, o Perito do Chefe da Polícia Nacional, Inspetor-Geral Pol (Reformado) Aryanto Sutadi, comentou imediatamente o caso da morte do chefe da locadora de veículos a tiros. Ele considerou as ações de Ilyas Abdurrahman muito imprudentes.