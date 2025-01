A polícia de Chhattisgarh afirma que 18 maoístas foram mortos na operação de Bijapur, acima da estimativa anterior de 12

Pessoal de segurança após encontro com maoístas, no distrito de Bijapur, Chhattisgarh, em 17 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

A polícia de Chhattisgarh disse no sábado (18 de janeiro de 2025) que 18 maoístas (e não 12, como inicialmente anunciado) foram mortos na operação South Bastar no início desta semana, atribuindo a atualização a um comunicado de imprensa no qual os próprios maoístas admitiram ter perdido mais membros. .

Anteriormente, 12 cadáveres foram recuperados após a operação nas florestas de Tumrel, Sigampalli, Pujarikanker e Malempenta, nas áreas fronteiriças das jurisdições policiais de Pamed, Usur e Basaguda, no distrito de Bijapur. As forças de segurança atacaram o Batalhão N.º 01 do PLGA (Exército de Guerrilha de Libertação Popular) e do CRC (Comité Regional Central), considerado uma das formações militares mais fortes da hierarquia maoista.

“No comunicado de imprensa de hoje, os Naxals aceitaram a perda de 18 quadros, incluindo o quadro Damodar do Comitê Estadual de Telangana. É um grande revés para os Naxals em uma de suas importantes áreas de reduto”, disse o Inspetor Geral de Polícia de Bastar Range, P. Sundarraj.

“Apenas para manter o moral devastado dos seus quadros, os naxalistas alegam baixas das forças de segurança e atrocidades contra os aldeões, o que é totalmente infundado e falso. “Levaremos esta luta até ao fim e garantiremos o fim do grupo maoista ilegal e banido”, acrescentou.