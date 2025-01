A polícia de Délhi pega o veículo rotulado como o ‘governo de Punjab’ com dinheiro, licor; AAP chama de ‘truque plantado’

A polícia de Delhi registrou um caso depois que um veículo rotulado como um “governo de Punjab” foi quarta -feira (29 de janeiro de 2025) interceptado com folhetos de dinheiro, licor e partido Aam Aadmi (AAP), disse uma autoridade.

O veículo com uma matrícula no Punjab foi pego pela equipe de esquadrão voador no distrito de Nova Délhi, disse o funcionário. A equipe voadora atende a todas as violações do código de conduta do modelo e a todas as queixas relacionadas a licores, armas e dinheiro usados ​​para as eleições.

O governo do Punjab rejeitou as alegações de que eu possuía o carro interceptado em Delhi. O registro do veículo foi forjado e falso, pois poderia ser atribuído a um carro diferente não pertencente ao governo do Punjab, disse ele. A AAP também emitiu uma declaração, dizendo que a apreensão de carros era um “truque plantado, mal executado e completamente falso”.

A polícia de Delhi disse que as autoridades iniciaram procedimentos legais no assunto e um caso está sendo registrado na delegacia de Tilak Marg.

“Ao pesquisar (o carro), descobrimos dinheiro, várias garrafas de bebidas e folhetos da festa Aam Aadmi dentro do veículo”, disse a polícia de Delhi em comunicado.

O presidente do BJP de Delhi, Virendra Sachdeva, em comunicado, expressou choque pelo incidente. Ele disse que ₹ 10 lakh de dinheiro, licor e material eleitoral da AAP recuperou de um carro do governo de Punjab em Delhi.

“Até agora, pensamos que Arvind Kejriwal institucionalizou a corrupção no governo de Delhi, contaminou o ar de Yamuna e Delhi, mas hoje entendemos que também contaminou o sistema político de Delhi”, disse Sachdeva.

Sachdeva disse que não se lembra de um único incidente de recuperação de uma quantidade tão grande de dinheiro e licor em 35 anos de vida pública.

Em um comunicado, o governo do Punjab disse que o Departamento de Transportes recebeu informações de que um veículo com o número de registro de Punjab ‘PB35AE1342 foi interceptado em Delhi com licor ilegal e alguns não foram responsáveis.

O comunicado dizia que, de acordo com o registro oficial, verificou -se que o veículo foi registrado em nome de um homem publicado no Exército Dental College em Pathankot há três anos e que ele era um residente permanente de Khadki em Maharashtra.

O veículo com o número de registro ‘PB35AE1342’ é um modelo de ‘Ford Eco Sport’ de 2018, mas o veículo de quatro rodas interceptado pela polícia de Delhi é um ‘Hyundai Creta’, disse o comunicado.

Isso confirma que o registro do veículo é forjado e falso, disse ele.

A placa de alta segurança é obrigatória para todos os veículos, mas a placa de registro de veículos apreendida é comum, sem características do HSRP, disse ele.

“Procuramos em nossos registros e descobrimos que esse veículo não é propriedade ou contratado pelo governo do Punjab. O veículo interceptado não pertence ao governo de Punjab”, disse ele.

O partido Aam Aadmi (AAP) disse que o assunto era “totalmente falso e ridículo”.

Em um comunicado, o partido disse que o número da placa do veículo pertence a um Hyundai Creta, um carro diferente daquele apressado pela polícia.

O partido disse que não há registro de entrada de veículos em Punjab Bhawan. “Convenientemente (estava) estacionado sem um motorista à vista. Os detalhes do proprietário datam de alguém de Pathankot, agora em Punjabi Bagh, mas originalmente de Pune. Um truque mal executado e completamente falso”, disse ele.