A polícia de Haryana prende dois por envolver o presidente do Haryana BJP em um caso de violação

A polícia de Haryana prendeu duas pessoas por extorsão e acusações de conspiração criminosa por supostamente implicar em Himachal Pradesh, mais de um mês atrás.

As prisões foram feitas depois que Mittal entrou com um balcão contra seis pessoas, incluindo o autor no caso de violação, em Panchkula por envolvê -las e tentar extorquir seu dinheiro.

Se Sukhvitnder, da delegacia de Panchkula Setor 5, confirmou as prisões, mas se recusou a disseminar mais detalhes.

O caso foi registrado contra seis pessoas por acusações de extorsão, conspiração criminal e intimidação criminosa. No entanto, apenas três deles, incluindo duas mulheres, foram identificados.

Mittal, em sua queixa, alegou que as duas mulheres o chamaram para o telefone celular duas vezes em setembro do ano passado, na tentativa de extorquir o dinheiro e o Sr. Badoli e ameaçou implicá -los em um caso se a demanda deles não fosse Met.

Mittal, na FIR, disse que apresentou uma queixa on -line no Gabinete do Diretor Geral de Polícia a esse respeito e também chamou a câmara de controle e informou a delegacia de polícia do setor 5 de Panchkula sobre as repetidas ameaças e extorsões. Ele afirmou que o réu fazia parte de uma raquete de crimes organizados e extorquiu o dinheiro das pessoas ao preparar CDs falsos usando ferramentas de inteligência artificial. Ele acrescentou que o réu colocou uma armadilha para pegá -los em Goa e Delhi também, mas escapou para sua imagem limpa.

Mittal afirmou que uma das mulheres o chamou após o registro do caso em Himachal, dizendo que ela junto com um homem, nomeado na FIR, era o autor intelectual por trás dele e exigiu Rs.50 lakh para resolver o assunto.