A polícia de Kalaburagi prende uma gangue interestadual de cinco levantadores interestaduais, recupere o veículo

Em uma conquista significativa, a polícia do distrito de Kalaburagi prendeu uma gangue interestadual de veículos e recuperou o veículo roubado deles no sábado.

O superintendente da polícia, o Srinivasulu Adoto, abordando os imprensa em seu escritório aqui no domingo, 30 de janeiro.

Os réus foram identificados como Vitthal Laskare, Prashant Gaikwad, Sahadev Tandli, Sunil Bheed e Raju Gaikwad.

O demandante (proprietário do veículo), Dattu Gutted, da cidade de Jewargi, no distrito de Kalaburagi, apresentou uma queixa diante da polícia de Wadi dizendo que, em 30 de janeiro, seu veículo, que estava estacionado na área aberta à distância do A distância do templo na vila de Nalwar havia sido roubada.

O demandante disse que, quando voltou depois de assistir a Jatra Mahotsava, ele descobriu que seu veículo estava faltando no local onde ele o estacionara e se aproximou da polícia.

Após a denúncia, Srinivasulu constituiu uma equipe liderada pelo vice -superintendente da polícia de Shahabad, Shankargouda Patil, o inspetor da polícia de Chittapur, Chandrashekar Tigadi, e o vice -que falam de Wadi Tirumalesh e começou a investigar.

Com base em um aviso, a polícia iniciou sua busca pelo veículo roubado de Nalwar e passou por Wadi, Shahabad, Aland e entrou em Maharashtra.

Srinivasulu disse que a busca de veículos levou a polícia em uma viagem de longo prazo enquanto realizava uma operação de penteado em massa no distrito de Kalaburagi, Maharashtra e algumas partes de Madhya Pradesh também.

Explicando o Modo de operaçãoSrinivasulu disse que os levantadores de veículos costumavam seguir os proprietários de carros a esses lugares e aproveitar as multidões, roubaram as chaves do carro e fugiram com seus veículos.

O oficial disse que a mesma gangue levantou recentemente um veículo durante o festival anual de Banashankari em Badami e também em Verabhadreshwara Jatra Mahotsava em Yemmiganur, de Andhra Pradesh.