A polícia de Kerala intensificou a ação para trazer o cineasta Sanal Kumar Sasidharan para o exterior

A polícia da cidade de Kochi intensificou a ação para trazer de volta o cineasta malaiala Sanal Kumar Sasidharan, que é relatado nos Estados Unidos, iniciando medidas para emitir uma circular de vigilância contra ele.

A polícia de Elamakkara registrou um caso contra eles em um pedido apresentado por uma ator. Ele foi reservado sob o Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 78 1 (i) (siga uma mulher e entra em contato, ou tente entrar em contato, uma mulher para promover a interação pessoal repetidamente, apesar de uma clara indicação de desinteresse naquela mulher), 78 (2 (2 (2 (2 (2 (2) (punição por assédio), 351 (2) (intimidação criminal) e 356 (2) (difamação).

“Todas as medidas necessárias para trazer um réu que estão no exterior também seriam tomadas neste caso. Além disso, também movemos um pedido para eliminar as publicações do réu no Facebook “, disse Putta Vimaladitya, chefe de polícia do distrito (Kochi City).

O ator, que depôs a polícia na delegacia de Elamakkara na quinta -feira, também foi convidado a transferir um pedido semelhante à sua capacidade pessoal.

Ajuda do consulado indiano

A polícia também pode buscar a ajuda do consulado indiano nos Estados Unidos. A polícia também está verificando as credenciais de um clipe de áudio que o réu havia publicado em redes sociais alegando que era sua conversa com o ator.

A polícia prendeu o acusado por acusações de perseguir o mesmo ator em 2022. Ele havia feito publicações semelhantes em redes sociais, levantando preocupações sobre ameaças à sua vida. Ele recebeu fiança nesse caso. Os dois haviam associado a um filme, que também foi produzido pelo ator, em 2019.