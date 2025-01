A polícia de Las Vegas elogia Musk pela ajuda após a explosão do Cybertruck em frente ao hotel Trump

O xerife do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, elogiou na quarta-feira o CEO da Tesla, Elon Musk, por sua ajuda enquanto as autoridades investigam a explosão do Cybertruck em frente ao Trump International Hotel, que deixou sete pessoas feridas.

“Tenho que agradecer especificamente a Elon Musk”, disse McMahill. “Isso nos deu muitas informações adicionais sobre como o veículo foi trancado depois de explodir” e rastrear a origem do veículo através das estações de carregamento Tesla.

“Ele nos enviou diretamente, então agradeço sua ajuda”, acrescentou.

As autoridades locais receberam pela primeira vez um relato de uma explosão e incêndio no Trump International Hotel por volta das 8h40, horário local. O veículo parou em frente ao hotel e foi visto emitindo fumaça antes da explosão, disse a polícia.

A polícia disse que está trabalhando para identificar o motorista e acredita que foi um incidente isolado. O motorista morreu na explosão.

O FBI e outras agências ainda estão investigando se foi um ato de terrorismo e se há alguma ligação com um ataque na manhã de quarta-feira em Nova Orleans, quando um homem de 42 anos dirigiu um caminhão pela Bourbon Street e matou pelo menos 15 pessoas. . .

McMahill disse que não há indicação de que o ataque em Las Vegas esteja relacionado ao ISIS depois que uma bandeira foi encontrada no caminhão usado no ataque em Nova Orleans.

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em Las Vegas, e McMahill observou que o Cybertruck permaneceu intacto durante a explosão, limitando os danos.

“Os idiotas malvados escolheram o veículo errado para um ataque terrorista. O Cybertruck realmente conteve a explosão e a direcionou para cima. Nem mesmo as portas de vidro do saguão foram quebradas”, acrescentou Musk em uma postagem na plataforma de mídia social X.

