A polícia de Mumbai registrou o caso contra Ranveer Allahbadia

A célula cibernética de Maharashtra na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025) registrou um caso contra o YouTuber Ranveer Allahbadia e outros associados à Índia têm latente após a controvérsia que envolve os comentários feitos por Allahbadia em um episódio, que causou uma indignação generalizada online.

De acordo com a célula cibernética Maharashtra, aproximadamente 30 a 40 pessoas (juízes do show) foram reservadas em relação ao caso.

“Um caso foi registrado contra aproximadamente 30 a 40 pessoas, o que abrange todos os associados ao programa do primeiro episódio ao sexto. Os avisos estão sendo emitidos e todos os nomeados serão solicitados a fornecer suas declarações ”, disseram as fontes hindus.

De acordo com Abhijet Sonawane, o inspetor, a delegacia nodal da cibernética, Samay Raina, juntamente com o júri e todas as pessoas envolvidas na preparação e publicação do programa no YouTube, usaram constantemente linguagem obscena, expressões e ações em todos os episódios de seu canal. “Essas ações parecem estar destinadas a desrespeitar a modéstia das mulheres, que está profundamente enraizada na cultura indiana e nos valores familiares”.

“Os criadores e colaboradores do programa fizeram tentativas deliberadas e maliciosas de insultar crenças religiosas, danificar sentimentos religiosos e interromper a paz pública e a estabilidade social, particularmente em Arunachal Pradesh”.