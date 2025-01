A Polícia de Tripura desmantela uma gangue criminosa interestadual e recupera uma pistola de fabricação estrangeira

A polícia de Tripura prendeu uma gangue criminosa interestadual em um ataque feito em Dharmanagar, no norte de Tripura. A polícia disse que os jovens presos são moradores de Samastipur em Bihar.

O ataque, que ocorreu no sábado (25 de janeiro de 2025) em um hotel Dharmanagar, resultou na prisão de Neeraj Kumar e Inder Kumar. A polícia se recuperou de sua posse de uma pistola de ponta de manufatura de 32 e um carregador carregado.

Um policial distrital afirmou que estabeleceu contato com seus colegas de Samastipur para coordenar a investigação. Durante o interrogatório, descobriu -se que Neeraj Kumar e Inder Kumar tinham antecedentes criminais.

A polícia registrou um caso sob os artigos 25, 27 e 111 (1) do BNS na delegacia de Dharmanagar.

As últimas prisões foram feitas após a captura de um suspeito de Bangladesi armado em 22 de janeiro. O suspeito, identificado como Samajpryo Chakma, é um residente de Khagrachari em Chittagg Hill, e também estava na posse de uma arma de 9 mm. como moeda da Índia e do Bangladesh.

As prisões antes da celebração do dia da República em Tripura criaram preocupações de segurança no estado.