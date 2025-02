A polícia de Utara Kannada alivia os medos de assédio por empresas de microfinanças, seus agentes

A polícia de Utara Kannada emitiu um apelo ao público em geral, pedindo a eles que não entrem em pânico com o suposto assassinato pelos oficiais ou agentes da empresa de micro financiamento.

O superintendente policial M. Narayana disse em comunicado que a polícia do distrito estava comprometida em proteger o povo do distrito. Ele disse que as medidas estavam sendo tomadas para tranquilizar as famílias que deixaram suas aldeias devido ao medo de assédio por empresas de microfinanças.

Ele disse que os policiais estavam realizando reuniões de agentes e agentes de microfinanças em todos os limites da delegacia e alertando -os contra o uso de meios coercitivos para recuperar empréstimos.