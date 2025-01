A polícia de Uttara Kannada atirou em dois na perna e prendeu cinco envolvidos em sequestro

Numa das primeiras operações, a polícia de Uttara Kannada atirou na perna de duas pessoas quando estas tentavam fugir com o dinheiro do resgate, juntamente com outras três pessoas, após atacarem o pessoal da polícia. Três policiais, incluindo um inspetor de polícia, ficaram feridos e cinco foram presos.

O tiroteio ocorreu às 4h de sábado, quando a polícia de Yellapur perseguia homens envolvidos no sequestro do jogador de Mundgod que virou empresário Zameer Ahmed Dargahwale.

A gangue sequestrou Dargahwale em 9 de janeiro exigindo um resgate de Rs 30 lakh, mas o libertou na sexta-feira após receber Rs 18 lakh. A polícia de Mundgod localizou algumas pessoas na sexta-feira e mais nomes foram revelados após sua prisão.

Rastreando os malfeitores, a polícia de Mundgod os perseguiu de Khalghatgi e alertou a polícia de Yellapur. Ao ver a polícia de Yellapur na aldeia de Dauginal, perto da estrada de Yellapur, o acusado, enquanto tentava fugir, bateu com o carro numa árvore no cruzamento de Khatwala, na estrada Yellapur-Haliyal.

O acusado então atacou a polícia com armas afiadas e pimenta em pó e feriu o CPI Mundgod Ranganath Neelamnavar, o PSI Parshuram e o policial de Yellapur, Shafi Ahmed. A polícia disparou dois tiros para o alto como advertência, mas como não dissuadiu os acusados, dois foram baleados na perna.

Os principais acusados, Rahim Jafar Saab, 27, e Ajay Fakirappa Madli, 25, estão sendo tratados no Instituto Karwar de Ciências Médicas, enquanto os policiais feridos foram tratados em um hospital de Yellapur. Os outros três acusados ​​são Sagar Kalal, Dadapeer Allabaksh e Hassan Moinuddin Khilledar de Dharwad.

Segundo a polícia, o Sr. Dhargawale também era um agressor habitual. Ele foi acusado de organizar festas para criminosos libertados da prisão e depois usá-las para suas atividades criminosas. Recentemente, ele havia se tornado um empresário e dizia-se que acumulava muito dinheiro. Uttar Kannada SP Narayan disse que a gangue liderada por Rahim planejou o sequestro supostamente em 3 de dezembro e o executou em 9 de janeiro.