A polícia encontra novos fatos em um acidente de caminhão mortal na estrada de pedágio da Ciawi

Yakarta, vivo – A polícia encontrou um novo fato no caso mortal de acidentes na porta do pedágio da Ciawi na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025, à noite. Isso é depois de realizar a cena do crime (TKP) usando ferramentas sofisticadas.

A cena do crime foi realizada pela equipe policial nacional de Korlantes, juntamente com a polícia regional do Java Ocidental, que consistia na análise de acidentes de trânsito (TAA) e no centro de pesquisa de acidentes de trânsito (TAA RC). Como parte da pesquisa, a equipe TAA também usa a tecnologia de scanner a laser 3D.

Onde gravar e mapear a situação de acidentes na cena tridimensional. Essa tecnologia permite que a equipe faça uma reconstrução precisa dos eventos, para que eles possam descobrir em detalhes como ocorreu o acidente.

“O uso de ferramentas de scanner a laser 3D é muito importante porque fornece uma imagem visual mais clara das condições da estrada, posições de veículos e dinâmica de acidentes. Portanto, podemos concluir se existem outros fatores que afetam esse incidente e como eventos semelhantes podem ser evitados No futuro “, disse o Kasubdit Audit Korlandas Polri Kombes Po Dodi Dodi Dodianto no site oficial de Korlandntas, na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

 Acidente mortal na porta de pedágio de Ciawi

Além disso, Dodi declarou as observações no local do acidente que revelaram uma série de descobertas interessantes. Esses achados indicam a possibilidade de danos ao sistema de frenagem do veículo envolvido no acidente.

“Depois de aprofundar as evidências existentes, notamos que, no fator da estrada, não há frenagem dos pneus. Isso mostra que o veículo não faz esforços de frenagem antes do acidente ocorrer”, disse Dodi.

“Este é um material de inspeção adicional, especialmente para verificar se o sistema de frenagem do veículo é problemático, o que tem o potencial de causar acidentes”, continuou ele.

 A condição da porta do pedágio da Ciawi após o acidente do caminhão.

A polícia nacional enfatizou a importância de uma investigação abrangente, não apenas em fatores de veículos, mas também em fatores humanos, estradas e ambiente que podem afetar a incidência de acidentes. A equipe também prometeu continuar a inspeção do veículo.

Dodi também lembrou que a cena do crime e o processo de análise ainda estão em andamento, e os resultados mais profundos serão anunciados logo após a conclusão de todo o exame.

“Estamos comprometidos em garantir que esse incidente possa ser bem entendido, e continuaremos trabalhando duro para melhorar a segurança do tráfego em toda a Indonésia”, concluiu.