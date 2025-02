A polícia francesa atira em um homem sírio que pinta uma suástica em uma estação de trem (vídeos)

Os policiais abriram fogo depois que um homem fez uma arma que mais tarde foi considerada falsa

A polícia francesa atirou e feriu seriamente um homem que apontou uma arma falsa para os policiais depois de ser pego nas sutastas da estação de trem de Paris, disse a mídia local, disse na segunda -feira. O transeunte também foi ferido no incidente, que ocorreu na estação Austerlitz, na capital francesa.

Segundo relatos, de acordo com o Ministério Público de Paris, a polícia se aproximou do homem depois de receber queixas de que ele havia vandalizado as paredes dentro da estação. Quando solicitado a parar, o homem enfiou a mão em sua jaqueta e derrubou a arma, disse a promotoria, afirmando as filmagens de vigilância por vídeo. Os oficiais ferroviários responderam atirando “diversos” As balas no homem, atingindo -o no estômago.

O suspeito, que se diz ter 49 anos de origem síria, foi transportado para um hospital em um estado crítico. Ele foi proclamado “Brain Dead” Por volta das 19:00, horário local, informou Le Parisien, citando as autoridades. Mais informações sobre o homem não foram publicadas até agora.

Uma das balas divulgadas pelos oficiais da ferrovia Ricked, atingindo um motorista de táxi que estava dentro da estação. Ele foi ferido no pé e levado para o hospital, embora sua condição seja estável.

🔴 Duas estação de Austerlitz feridas em Paris: os agentes de segurança ferroviária abriram fogo contra um homem armado que acabou de marcar a suástica. #JT20Hpic.twitter.com/xbiecyUpd7 -Le20H-French Télévisions (@le20Hfrancetele) 3 de fevereiro de 2025

Mais tarde, a arma do homem foi falsa, embora a promotoria tenha dito que não era conhecido para as autoridades quando foram baleadas. Duas investigações foram lançadas no incidente, uma das quais investigará as ações dos oficiais, enquanto o outro investigará os procedimentos do suspeito.

Information Informações de alerta – Um indivíduo que estava vinculado à segurança ferroviária enquanto uma suástica na estação Austerlitz no cérebro estava marcada. O indivíduo estava equipado com uma arma de boneca. (Bfmtv) pic.twitter.com/7zfvfqdqon – foco (@focusfr_) 3 de fevereiro de 2025

A estação de Austerlitz foi fechada ao público algumas horas após o incidente, e o tráfego de trens foi perturbado enquanto policiais e policiais anti -terroristas Vigiparat trabalhavam no local.

A França está no aviso máximo para o terrorismo desde o ano passado. Olivier Christen, um anti -terorismo do promotor nacional francês, disse em dezembro que seu departamento lançou mais de 600 investigações em parcelas terroristas suspeitas 2024, quase dobrou o número para 2023 e impediu nove ataques planejados.